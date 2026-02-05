自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》容易疲倦想補氣？ 營養師推黃金組合1茶飲喝出防護力

2026/02/05 06:27

營養師曾建銘分享，黃耆、枸杞與紅棗營養各有特色，沖泡茶飲除可補充體力，也有助增強防護力，是溫和且健康的黃金組合；情境照。（圖取自freepik）

營養師曾建銘分享，黃耆、枸杞與紅棗營養各有特色，沖泡茶飲除可補充體力，也有助增強防護力，是溫和且健康的黃金組合；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣忽冷忽熱，許多人工作一忙經常覺得特別疲倦，日常也會想挑選有助保養又不刺激的飲品。營養師曾建銘分享，自己在工作時，除了白開水，也常飲用以黃耆、枸杞與紅棗為基底的茶飲，作為補充體力與增強防護力的選擇。他並指出，從傳統中醫到現代營養學觀點，這3種食材各有營養特色，搭配沖飲也是溫和且健康的黃金組合。

黃耆、枸杞、紅棗黃金組合

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，黃耆在中醫中常被用於補氣，從營養學角度來說，黃耆含有黃耆多醣，有助調節生理機能與維持體力，特別適合在氣候變化大、容易感到疲勞時飲用。

至於枸杞則富含玉米黃素與β-胡蘿蔔素，現代人長時間使用3C，適量補充有助日常保養，也是照顧靈魂之窗的天然補給品。另，紅棗本身帶有天然甜味，可降低對精緻糖的依賴，同時含有鉀與維生素C，有助維持好氣色。

營養師私房比例教你怎麼泡

在沖泡方式上，曾建銘分享自己的日常配方如下：建議以約750毫升熱水，加入枸杞10顆、紅棗2顆（可先劃開或剝開），再放入炙黃耆3-4片沖泡。整體風味溫和，不僅適合作為工作或日常飲水的替代選項，也可取代含糖飲料。

溫和茶飲也有飲用時機須注意

曾建銘提醒，雖然這款茶飲性質溫和，平時適量飲用，有助在忙碌生活中補充水分，也能降低對手搖飲的依賴；但若正處於感冒發燒、喉嚨疼痛或身體發炎狀態，建議先暫停飲用，應待身體恢復後，再作為日常保養飲品。

