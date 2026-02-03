自由電子報
健康 > 心理精神

團圓變「團怨」！長媳連10年除夕夜胃絞痛 竟是壓力惹禍

2026/02/03 11:23

春節期間吃團圓飯或家族聚會，面對親友關心生活近況，讓許多人感到有壓力。（記者賴筱桐攝）

春節期間吃團圓飯或家族聚會，面對親友關心生活近況，讓許多人感到有壓力。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕農曆春節本是團圓與休息的時刻，但對許多人而言，卻是1年之中壓力最密集的階段。身為家中長媳的45歲張女士，連續10年只要一過冬至，就開始出現嚴重的焦慮與肩頸痠痛；每當除夕夜全家圍爐，她卻發生胃絞痛，無法進食，引發夫妻激烈爭吵。最終透過門診專業介入獲得改善，終結長達10年的過年惡夢。

恩主公醫院精神科主任蔡芳茹指出，每逢年節前後，門診因頭痛、胃部不適、胸悶、失眠而就診的患者明顯增加，這群患者往往先在腸胃科或神經內科做了各項檢查，卻查不出生理結構異常，這正是典型的「身心交互反應」，當意識告訴自己「我要忍耐」時，身體已先一步發出警報。

蔡芳茹分析，許多女性承受「必須讓所有人滿意」的長期內在要求，壓力來源並非單一事件，而是多重角色期待的加總，例如春節期間祭拜祖先的繁文縟節、準備數十人的年菜、應對親戚之間的關心或比較等。

她說，年節的急性壓力會啟動體內的「壓力軸」，分泌大量皮質醇，短期壓力能提升應變能力，但若壓力持續，大腦結構將面臨海馬迴受抑、前額葉皮質功能下降、杏仁核過度活化、神經傳導物質失衡等衝擊，導致記憶力下降、情緒低落、容易變得暴躁、感到焦慮、提高憂鬱風險等。

個案蔡女士尋求專業門診協助，醫師透過「藥物、認知治療、支持系統」三方介入，引導張女士與丈夫溝通，最終達成「年菜改外送、提前1天返家休息」的共識，才讓她終結長達10年的過年惡夢。

面對親友的「關心炸彈」，蔡芳茹教導民眾「身心防護術」3招：首先區分責任歸屬，自行選擇是否回答問題、怎麼回答；其次被問到薪水、婚育等敏感議題時，可以用「目前都在規劃中，有好消息會跟大家分享」或「目前生活很充實，謝謝關心」等中性辭彙帶過，並將話題轉移到對方身上；若因此感到不適或煩躁，應適度離場，以「去洗手間」或「出門買東西」為由，爭取15分鐘的呼吸空間。

蔡芳茹提醒，若壓力大到無法正常上班、上學或完成基本家務，因情緒失控導致夫妻或家庭關係面臨破裂，頻繁恐慌發作、反覆進出急診卻查無病因，以及出現自傷或傷人的意念時，務必尋求醫師協助。

春節期間面對親友的「關心炸彈」，恩主公醫院精神科主任蔡芳茹教導民眾身心防護術3招。（恩主公醫院提供）

春節期間面對親友的「關心炸彈」，恩主公醫院精神科主任蔡芳茹教導民眾身心防護術3招。（恩主公醫院提供）

