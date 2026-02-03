研究：視覺協調問題影響學習 籲加強校園健康篩檢

學童眼位與融像能力檢測的示意圖 。（洪啟庭提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市衛生局和中臺科技大學進行學童視覺功能的檢查，發現內聚力不足學童的比例約14%，比預期值還嚴重，衛生局表示，未來學期檢查，將優先考慮納入此測試項目。

眼球內聚力不足是指雙眼協調出現問題，當雙眼在看近物時，無法有效同時向內轉動對焦，一旦出現這種情形，學童會可能會有視力模糊、複視、眼睛疲勞、閱讀效率低、頭痛與學習能力變差等症狀。

高市衛生局2024年起和中臺科技大學合作進行大型系統性篩檢行動，一年多來共完成656名國小三至六年級學童的初步篩檢，其中219名進一步接受完整的雙眼視覺評估。結果顯示，35.2%學童至少出現一項視覺內聚力不足相關徵象，其中17.9%為輕度，14.2%為中度，3.1%為明確型，顯示不同程度的雙眼協調異常在學童並非少數。

高市衛生局長黃志中表示，以往每年的學童保健，只簡單的做初步的視力檢查，往往忽略學童也有相當比例會有內聚力不足，此問題會影響學習、成績表現與專注能力，日後的學期檢查，將優先考慮納入此測試項目。而高雄市議員、教育委員會召集人李雅慧也指出視覺功能是學童學習與專注力的重要基礎，這次校園篩檢以科學數據掌握學童實際需求，有助於未來將內聚力的檢測納入校園健康與教育政策。

研究計畫總主持人中臺科大健康科學院院長黃宣瑜表示，視覺內聚不足在臨床與校園健康檢查中經常被低估。本研究是以大數據的觀念，跨校跨域的以多家國小學童為測試對象，發現內聚力不足在台灣學童的比例約14%，比預期值還嚴重，更凸顯出把內聚力測試列入學童每學期視力保健的重要。

參與研究的眼科醫師洪啟庭指出，在家中也可自行改善內聚能力。例如改善閱讀環境，保持充足光線，減少長時間近距離用眼，且遵守「20-20-20」原則，就是 每看螢幕或讀書20分鐘，休息20秒，且看20英尺外物體。

學童自己進行「鉛筆尖推遠訓練」，也就是請學童使用筆尖作為目標，並將其逐漸靠近鼻尖，以訓練眼睛的內轉能力。以上都是自救的方法，但最主要的還是立即尋求眼科醫師或驗光師協助。

