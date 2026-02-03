自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

研究：視覺協調問題影響學習 籲加強校園健康篩檢

2026/02/03 11:16

學童眼位與融像能力檢測的示意圖 。（洪啟庭提供）

學童眼位與融像能力檢測的示意圖 。（洪啟庭提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市衛生局和中臺科技大學進行學童視覺功能的檢查，發現內聚力不足學童的比例約14%，比預期值還嚴重，衛生局表示，未來學期檢查，將優先考慮納入此測試項目。

眼球內聚力不足是指雙眼協調出現問題，當雙眼在看近物時，無法有效同時向內轉動對焦，一旦出現這種情形，學童會可能會有視力模糊、複視、眼睛疲勞、閱讀效率低、頭痛與學習能力變差等症狀。 

高市衛生局2024年起和中臺科技大學合作進行大型系統性篩檢行動，一年多來共完成656名國小三至六年級學童的初步篩檢，其中219名進一步接受完整的雙眼視覺評估。結果顯示，35.2%學童至少出現一項視覺內聚力不足相關徵象，其中17.9%為輕度，14.2%為中度，3.1%為明確型，顯示不同程度的雙眼協調異常在學童並非少數。

高市衛生局長黃志中表示，以往每年的學童保健，只簡單的做初步的視力檢查，往往忽略學童也有相當比例會有內聚力不足，此問題會影響學習、成績表現與專注能力，日後的學期檢查，將優先考慮納入此測試項目。而高雄市議員、教育委員會召集人李雅慧也指出視覺功能是學童學習與專注力的重要基礎，這次校園篩檢以科學數據掌握學童實際需求，有助於未來將內聚力的檢測納入校園健康與教育政策。

研究計畫總主持人中臺科大健康科學院院長黃宣瑜表示，視覺內聚不足在臨床與校園健康檢查中經常被低估。本研究是以大數據的觀念，跨校跨域的以多家國小學童為測試對象，發現內聚力不足在台灣學童的比例約14%，比預期值還嚴重，更凸顯出把內聚力測試列入學童每學期視力保健的重要。

參與研究的眼科醫師洪啟庭指出，在家中也可自行改善內聚能力。例如改善閱讀環境，保持充足光線，減少長時間近距離用眼，且遵守「20-20-20」原則，就是 每看螢幕或讀書20分鐘，休息20秒，且看20英尺外物體。

學童自己進行「鉛筆尖推遠訓練」，也就是請學童使用筆尖作為目標，並將其逐漸靠近鼻尖，以訓練眼睛的內轉能力。以上都是自救的方法，但最主要的還是立即尋求眼科醫師或驗光師協助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中