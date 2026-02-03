自由電子報
健康 > 心理精神

研究：新型口服化合物 有助重置生理時鐘

2026/02/03 10:51

研究發現，某種口服化合物有助重置生理時鐘。圖為人因生理時鐘未適應作息時間變化而感到疲憊的示意圖。（擷自freepik）

研究發現,某種口服化合物有助重置生理時鐘。圖為人因生理時鐘未適應作息時間變化而感到疲憊的示意圖。(擷自freepik)

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕大多數人都有過這種經歷，在深夜飛行、熬夜或突然轉為夜班工作後，感到昏昏沉沉或精神不振。當人的作息時間變化超過生理時鐘適應速度時，就會感到疲憊。日本1項研究發現某種口服化合物有助重置生理時鐘，此研究發表在《美國國家科學院》院刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，日本大阪大學、金澤大學、豐橋技術科學大學和東京理科大學的研究團隊表示，1種名為Mic-628的新型口服化合物能將人體生理時鐘提前。這項發現為幫助人們更快從時差中恢復以及適應夜班作息提供可能的新方法。

Mic-628能透過與CRY1蛋白結合，讓1種名為Period1 （Per1） 的關鍵生理時鐘基因活躍。CRY1蛋白通常會抑制Per1的活性，而Mic-628通過改變CRY1與Per1之間的交互，間接促使Per1活性提升，從而推動生理時鐘的調整。

研究團隊在針對小鼠的實驗中證實，無論何時給藥，該化合物都能提前晝夜節律。這使其區別於光照或褪黑激素等方法，後者要精確控制給藥時間，且往往效果不穩定。

在模擬時差小鼠模型中，單次注射Mic-628即可將生理時鐘重新同步所需時間從7天縮短至4天。這種穩定且單向的提前作用，代表突破性生理時鐘重置策略，尤其適用於應對諸如跨時區旅行或夜班等具有挑戰性的調整。

研究團隊設想將Mic-628用於治療各種晝夜節律紊亂疾病，目前他們計劃進行進一步的動物和人體研究，以評估其安全性和有效性。

