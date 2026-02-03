限制級
南投縣春節期間 長照服務不打烊、不加價
〔記者張協昇／南投報導〕農曆春節即將到來，南投縣衛生局提醒使用長照服務的民眾，提早向服務單位洽詢，以便春節期間（2月14日至2月22日）持續提供長照服務，且不會因春節加收其他費用，減輕家庭照顧者的負擔，讓需要長照服務的民眾與家人共渡一個平安喜樂的新春佳節。
縣府衛生局表示，為分擔家庭照顧者的照顧壓力，且部分照顧者春節期間仍於工作崗位服務大眾，或有規劃外出旅遊等需求，南投縣服務特約單位於春節期間持續提供縣民各項長照服務，包括居家服務65家、日間照顧服務3家（含日間照顧中心及小規模多機能中心）、家庭托顧服務18家及交通接送服務4家，讓使用者能於春節期間持續獲得長照服務。
衛生局強調， 民眾若有任何長照服務需求，可利用縣府「網路e櫃檯」入口網站（https://eservice.nantou.gov.tw/）申請、或親臨各鄉鎮衛生所或公所，或電洽縣府長期照顧管理中心049-2209595，也可直接撥打長期照顧專線1966，即可轉接至各縣市照管中心，將有專人為您服務。
