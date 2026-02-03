健保開辦30年「滿意度刷新紀錄」 智慧醫療成關鍵推手

從門診直接支付到病床邊出院，智慧醫院的落地應用，正悄悄改變民眾的就醫體驗，成為健保獲得高評價的原因。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕全民健保滿意度再創新高。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，背後關鍵之一，來自醫療體系持續推動數位轉型，讓民眾「看病更順、流程更快」。從門診直接支付到病床邊出院，智慧醫院的落地應用，正悄悄改變民眾的就醫體驗，也成為健保獲得高評價的重要原因。

衛福部健保署公布最新民調顯示，全民健保滿意度攀升至92％，不滿意度降至6％，雙雙刷新紀錄。值此健保開辦滿30週年之際，洪子仁說這份成績單不僅反映民眾對制度的信任，也肯定第一線醫護人員與健保行政團隊的努力，「當社會逐漸形成『健康是投資，而非成本』的共識，醫療品質的提升，自然會反映在民眾的實際感受上。」

不過，洪子仁也提醒，高滿意度背後仍需理性檢視健保面臨的結構性挑戰。隨著高齡化加速，健保財務壓力勢必增加，未來不只要讓民眾「看得到、看得起」，更要進一步做到「看得好」，關鍵在於是否能持續投入資源，強化整體醫療量能。

從醫界觀察，近年健保預算與醫療投資的增加，讓醫院有更多空間發展智慧醫療。過去在健保點值偏低的情況下，醫院多半只能勉強維持營運，如今隨著政策支持與新科技導入，智慧醫院的藍圖逐步成形。

民眾感受到的改變，往往來自細節。像是手機報到、線上繳費，甚至不用到櫃檯就能完成出院手續，這些流程優化，讓就醫不再耗時費力，也重新定義了病患的就醫體驗。洪子仁認為，這正是健保高滿意度背後，最具體也最真實的支撐力量。

