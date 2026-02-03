自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健保開辦30年「滿意度刷新紀錄」 智慧醫療成關鍵推手

2026/02/03 09:58

從門診直接支付到病床邊出院，智慧醫院的落地應用，正悄悄改變民眾的就醫體驗，成為健保獲得高評價的原因。（資料照）

從門診直接支付到病床邊出院，智慧醫院的落地應用，正悄悄改變民眾的就醫體驗，成為健保獲得高評價的原因。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕全民健保滿意度再創新高。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，背後關鍵之一，來自醫療體系持續推動數位轉型，讓民眾「看病更順、流程更快」。從門診直接支付到病床邊出院，智慧醫院的落地應用，正悄悄改變民眾的就醫體驗，也成為健保獲得高評價的重要原因。

衛福部健保署公布最新民調顯示，全民健保滿意度攀升至92％，不滿意度降至6％，雙雙刷新紀錄。值此健保開辦滿30週年之際，洪子仁說這份成績單不僅反映民眾對制度的信任，也肯定第一線醫護人員與健保行政團隊的努力，「當社會逐漸形成『健康是投資，而非成本』的共識，醫療品質的提升，自然會反映在民眾的實際感受上。」

不過，洪子仁也提醒，高滿意度背後仍需理性檢視健保面臨的結構性挑戰。隨著高齡化加速，健保財務壓力勢必增加，未來不只要讓民眾「看得到、看得起」，更要進一步做到「看得好」，關鍵在於是否能持續投入資源，強化整體醫療量能。

從醫界觀察，近年健保預算與醫療投資的增加，讓醫院有更多空間發展智慧醫療。過去在健保點值偏低的情況下，醫院多半只能勉強維持營運，如今隨著政策支持與新科技導入，智慧醫院的藍圖逐步成形。

民眾感受到的改變，往往來自細節。像是手機報到、線上繳費，甚至不用到櫃檯就能完成出院手續，這些流程優化，讓就醫不再耗時費力，也重新定義了病患的就醫體驗。洪子仁認為，這正是健保高滿意度背後，最具體也最真實的支撐力量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中