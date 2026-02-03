自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

農曆春節大掃除別受傷 清潔前暖身、顧姿勢最關鍵

2026/02/03 09:48

搬運較重物品時不要急著彎腰硬撐，應先蹲下、保持背部挺直，用大腿的力量站起。（桃療提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆春節將屆，許多家庭開始大掃除，衛生福利部桃園療養院提醒，忙著整理環境的同時，一定要特別注意安全，避免因跌倒或拉傷而受傷，居家清潔前可先做簡單熱身，過程中注意動作安全，是避免受傷的重要關鍵，尤其家中若有長者更要多加留意。

桃療職能治療科主任王三平表示，許多人忽略打掃前也需要熱身，其實就像運動一樣，清潔前先活動肩膀、手臂、腰部與大腿，可幫助肌肉暖開，降低拉傷與扭傷的風險，另外，開始打掃後，也要避免一次長時間連續清潔或勉強搬重物，過度勞累反而更容易受傷。

他建議，居家環境大掃除過程，可遵循幾項安全原則，首先，打掃前可進行5至10分鐘的簡單暖身，例如肩膀轉動、手臂伸展、輕微深蹲或抬腿，讓身體慢慢進入活動狀態，國內研究顯示，台灣長者有生理衰弱或衰弱前期的比例不低，常伴隨肌少症、體力下降，因此環境清潔時，須注意長者因肌肉突然用力造成的拉傷，常見於擰毛巾動作應分階段擰乾，錯誤姿勢易造成上肢肌腱炎等問題。

再者，搬運較重物品時不要急著彎腰硬撐，應先蹲下、保持背部挺直，用大腿的力量站起，若物品過重，建議分次搬運或使用推車，避免一次用力過猛導致腰部或肩頸受傷，高處則使用長柄掃把或拖把，避免踮腳或扭轉身體清潔，以減少關節與肌肉的負擔及跌倒風險，更要避免長時間維持同一姿勢或連續清潔，容易造成疲勞與動作不穩，建議每30分鐘休息一次，補充水分，若出現痠痛、頭暈或不適，應立即停止清潔。

他也提醒，打掃過程同時要注意環境與用品安全，注意地面濕滑情形，以及穿著防滑鞋、加強室內照明，使用清潔劑時應遵循說明並保持通風，避免吸入刺激性氣體。

王三平表示，年終大掃除的重點不在一次做完，而在安全完成，只要清潔前先暖身、過程中留意動作安全、不勉強搬重物，就能有效預防扭傷與拉傷，讓年終整理變得更輕鬆。

大掃除過程除要注意姿勢，也要留意環境安全。（桃療提供）

擰毛巾動作應分階段擰乾，錯誤姿勢易造成上肢肌腱炎等問題。（桃療提供）

