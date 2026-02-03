新竹縣出院長照轉銜率奪北區第一

新竹縣去年上半年的患者出院後轉銜長照的轉銜率是北區第一名。 （記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣推動醫療與長照無縫接軌，在「出院準備服務與長照2.0銜接率」表現上，以79.17%的高銜接率，贏得健保署北區業務組的第1名。

新竹縣去年上半年的患者出院後轉銜長照的轉銜率是北區第一名。 （記者黃美珠攝）

前述考核，是健保署北區業務組針對去年1到6月，接受出院準備服務個案與長照2.0銜接率的統計結果，包含桃竹苗４縣市在內的台灣北區，整體銜接率是75.58%，比全國平均69.20%還高，拿下全國第2名；其中新竹縣又在北區各縣市中，以79.17% 的銜接率抱走冠軍。

縣府高齡長照處長許瑜庭說，這代表縣內患者在出院前即已完成長照需求的評估，並在出院後7天內順利獲得了長照2.0的服務，意味患者等待服務的時間縮短了，連帶也減輕家屬照顧的壓力。該處未來會持續加強跟健保、醫療以及長照體系的合作，持續打造更完善且可近的整合照護網，提升鄉親年老後的生活品質。

至於新竹縣之所以能在「出院準備銜接長照」的工作表現上搶眼，主要是透過在住院期就先啟動專業評估與照護規劃，於出院後持續追蹤個案健康與功能狀況，如此幫助患者順利銜接社區醫療與長照資源，畢竟完善的出院準備跟追蹤管理，是確保患者獲得照護連續性的關鍵，這樣有助降低再住院的風險。

至於在急性後期照護（PAC）上，他們要求整合照護模式與政策進程。結合醫師、護理、復健及社工等跨域團隊，針對6大疾病類別提供功能導向的照護，服務對象更擴及長照3.0所強調的高齡衰弱、失能以及多重慢性病族群。

