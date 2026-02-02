自由電子報
健康 > 杏林動態

皮膚科一號難求 彰化爆「排隊黃牛」喊價1500元 衛生局調查中

2026/02/02 18:36

彰化市一家皮膚科診所病患非常多，開放初診現場掛號名額有限，經常出現排隊人潮，傳出排隊黃牛搶掛號情況，衛生局調查中。（民眾提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市一間皮膚科診所病患很多，開放現場掛號名額卻有限，被民眾反映出現代排掛號的「排隊黃牛」，收費每人喊到1500元惹議，診所鄭重澄清與代排掛號完全無關，為了遏止代排掛號已取消網路與電話掛號，只開放現場掛號及複診與醫師預約回診掛號，看診模式跟醫院相同。彰化縣衛生局證實調查中，若查獲屬實，則依醫療法開罰代排收費的行為人，最重開罰25萬元。

據了解，這家皮膚科診所醫師專長治療異位性皮膚炎，地方口耳相傳，吸引不少婆婆媽媽帶著孩子求診，診所醫師曾在中部地區醫學中心擔任皮膚科主任，開業後門診人數居高不下，平日每時段開放25個現場掛號名額，週六及國定假日15個名額。僧多粥少，網路上出現「排隊黃牛」，代排付費1500元，訂金500元，看診前半小時到場後說出通關密語，確認委任身分後當場交換排隊，再付尾款。在黃牛搶排隊之下，初診民眾更難掛到號碼，怨聲連連。

診所澄清，國內代排掛號的歪風長期困擾醫院、診所，他們很不希望看到，又難以制止，目前，醫師看診每天一個時段看到6、70人，包含初診與回診，一天下來總看診人數少者50到60人，多到70人都有，早已超過健保給付，且醫師優先照護病患，每天一定看完全部的病人才下診。

衛生局長葉彥伯表示，被指涉的是一家健保合約醫療診所，衛生局啟動調查，若查獲確實存在收費代排掛號行為，將依《醫療法》開罰實際收費、從事代排的行為人。

葉彥伯強調，看病掛號屬於醫療服務的一環，性質上並非一般商品或消費服務，不能視為代購或跑腿。過去因大型醫院或名醫門診一號難求，曾出現付費代掛號情形，衛福部函釋代掛涉及違反《醫療法》的醫療廣告規定，依法最高可處25萬元罰鍰，請民眾不要當成商品的代購交易。

