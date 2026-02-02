健康網》水果發霉切掉就能吃？ 營養師警：霉菌毒素恐增罹癌風險

水果發霉後還能吃嗎？不少民眾可能覺得只要把爛掉的部分切除即可，專家警告，低劑量慢性接觸霉菌毒素，將會有罹癌風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕家中的水果發霉後還可以吃嗎？不少民眾可能覺得只要把爛掉的部分切除即可，以免浪費。營養師王雅虹在台灣癌症基金會網站上提醒，要小心恐造成霉菌毒素危害健康，根據相關研究，當民眾不小心誤食、接觸或是吸入霉菌毒素時，大部分情況下都會造成細胞毒性與基因損傷，恐引發癌症風險。

王雅虹表示，急性症狀很少見，但一旦發生會有很明顯的中毒反應，以黃麴毒素來說會引發嘔吐、腹痛、昏迷，甚至死亡；而低劑量慢性接觸霉菌毒素，將會有致癌性、基因毒性、致畸胎性、腎毒性與肝毒性，造成肝腎損傷，甚至抑制免疫系統或引發癌症。

王雅虹提醒，多數人為了惜食，會把水果發霉部位切除後繼續食用，可能認為這樣就可以將霉菌毒素去除乾淨。不過，許多霉菌毒素是肉眼看不出來的，沒有特殊的氣味或感官變化。而且霉菌有著肉眼完全看不見的極細菌絲與菌根，必須通過特殊的檢驗技術，或是紫外光照射才能被檢測出來，所以即使刮除部分發霉水果，只吃乾淨區域，仍可能將大部分的霉菌毒素吃進肚子裡。

降低水果受霉菌毒素的污染3法

目前研究發現，沒有任何的方法能夠徹底的去除霉菌毒素。因此，王雅虹建議民眾，想要預防水果被霉菌毒素污染，不妨從以下3法做起：

●購買時挑選無碰撞受損蔬果：霉菌屬於天然存在的污染源，建議購買時要謹慎地篩選，避免買到表皮不完整的蔬果。

●小包分裝保存：可以將水果分成小袋保存，並確保一週內食用完畢。依照先買先吃的原則，讓水果可以有效地在新鮮期被食用完畢。

●適當的儲存環境：可保持冰箱的清潔，留意溫度的控制以及濕度的把關。但部分水果不適宜冷藏，像是香蕉就建議放在室溫，避免低溫造成果皮變黑或果肉異常。

部分水果則需要通風保存，以葡萄為例，建議放入紙袋保存於冰箱內，避免水氣凝結，加速霉菌污染。

