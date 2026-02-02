自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》小胖老師從腦溢血到臥床5年 醫揭照護出現6大症狀快回院

2026/02/02 17:41

「小胖老師」袁惟仁經過7年多病魔的折磨，早已不是「小胖」。新竹馬偕醫院指出，腦溢血返家照護很重要。（資料照）

「小胖老師」袁惟仁經過7年多病魔的折磨，早已不是「小胖」。新竹馬偕醫院指出，腦溢血返家照護很重要。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕音樂人「小胖老師」袁惟仁自2018年在上海因腦溢血昏迷後，病情一直反反覆覆，日前因嗆傷送台東馬偕醫院，今（2）日傳出病逝，享年57歲。新竹馬偕醫院指出，腦溢血返家照護很重要。

袁惟仁於2018年腦溢血昏迷，2020年因在家中跌倒重傷，被判定為植物人臥床至今已5年（截至2025年底），11月底因肺部發炎及排尿量過少再度緊急送醫，身體狀況虛弱消瘦。

袁惟仁是打造那英〈征服〉、王菲〈執迷不悔〉的重量級創作者。自2018年數次意外後，身體每況愈下，2022年更被醫師判定為植物人，也一直在他的老家靜養。

根據馬偕醫院衛教資料指出，腦溢血是腦血管疾病的一種，供應腦組織的血管破裂出血，導致該血管所供應之腦組織區域缺血與損傷，當血流入腦組織，會導致腦壓很快上升並傷害血管附近的腦組織，若血量快速增加，造成過高的腦壓，一下子病人會無意識或死亡。

腦溢血常見症狀包括意識喪失、肢體力量減弱、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、視覺障礙。不管病患採取內科治療還是手術，返家照護是很重要的課題。馬偕醫院叮嚀有以下症狀，請盡速回院：

1.嗜睡意識改變、煩燥不安。
2.嚴重頭痛。
3.持續的噁心及嘔吐。
4.癲癇現象。
5.呼吸困難。
6.肢體發生偏癱。

