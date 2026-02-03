自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

與藥師做朋友》遠離哈啾、揉鼻 時蔬藥膳板豆腐照護過敏兒

2026/02/03 09:00

時蔬藥膳板豆腐養生作用為，清肝明目、益氣潤肺、和脾胃。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

時蔬藥膳板豆腐養生作用為，清肝明目、益氣潤肺、和脾胃。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

文／王儀絜

小智是一歲多的小男孩，其臉頸部及四肢皮膚乾燥且有紅疹現象。因感覺不舒服，常有哭鬧現象；小莉是小學五年級學生，每遇到天氣冷或吹冷氣，就會忍不住咳嗽 個幾聲，也容易在情緒激動後狂咳嗽。有時在安靜的環境，會聽到自己的呼吸有咻咻的聲音。

以上現象，是否您家中寶貝也會有呢？這些症狀可統稱過敏反應，嚴重可能發展成過敏性疾病。

過敏症狀常見有：眼睛過敏（如眼睛癢、流眼淚、眼睛紅腫、畏光）、鼻子過敏（如鼻塞、打噴嚏、流清鼻水）、皮膚過敏（如蕁麻疹、異位性皮膚炎、濕疹）、氣管過敏（如喉嚨癢、咳嗽、氣喘）和腸胃過敏（肚 子痛、拉肚子），常被稱為過敏5兄弟。

其實，身體有過敏反應或症狀的人，在台灣極為常見。除了環境如海島氣候容易潮濕，飲食及生活習慣改變，空污嚴重…等，這些因子都容易誘發過敏反應，進而造成身體不適。國人在108年因過敏性疾病就醫約355萬人，其中0-15歲約77萬3千（21.8％），而15-44歲就醫人數最多，約有137萬（38.6%）（資料來源衛生福利部統計通報）。

另外得留意過敏跟感冒的區別，建議若是過敏症狀明顯者，需先就醫，經由專科醫生評估建議及治療，這樣比較安心且避免延誤病情。

照護過敏的日常藥膳設計

中醫理論肺主皮毛、肺開竅於鼻。肺臟呼吸系統照顧好了，皮膚過敏不適現象也會跟著緩解，加入改善消化系統的元素，照顧腸胃減少負擔。

時蔬藥膳板豆腐

●養生作用

清肝明目、益氣潤肺、和脾胃。

「白果仁」性味甘苦澀平，可溫肺益氣、定喘咳；「枸杞」性味 甘平，可清肝明目、益氣潤肺；「豆腐」性味甘鹹涼，可清熱、和脾胃、含蛋白質、鈣質；「花椰菜」含維生素B1、B2、C、膳食纖維；「紅蘿蔔」含β-胡蘿蔔素、膳食纖維。

●藥材

新鮮白果仁3錢、枸杞2錢。

●食材

板豆腐300克、花椰菜100克、紅蘿蔔100克、蒜頭3枚、醬油 少量、鹽少量。

●步驟

1.將藥食材洗淨，白果仁泡水後先煮（蒸）熟備用。紅蘿蔔削皮切小片，花椰菜切成適合大小，先汆燙熟備用。板豆腐切塊，蒜頭拍碎備用。

2.先將板豆腐煎至兩面金黃色，加入少許醬油煸入色、入味即可起鍋盛盤。

3.鍋子洗淨擦乾，加少許油及蒜頭先炒香，再放入白果仁、枸杞、花椰菜、紅蘿蔔炒香加入水悶軟後，放少量鹽巴拌勻關火，最後倒在剛剛已盛盤的板豆腐上面即可上桌。

藥師小叮嚀

●中藥用來入藥使用的是烘乾過的白果仁，而其外種皮含有毒性成分，如白果酸、氫白果酸、白果酚、白果醇等，要注意白果仁需確實去除種皮，不可生食。

●時蔬材料，可依時令更換。

●此道料理可改成湯品，將步驟3加入較多水量，煮滾後滴入幾滴香油拌勻即可關火上桌。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中