與藥師做朋友》遠離哈啾、揉鼻 時蔬藥膳板豆腐照護過敏兒

時蔬藥膳板豆腐養生作用為，清肝明目、益氣潤肺、和脾胃。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

文／王儀絜

小智是一歲多的小男孩，其臉頸部及四肢皮膚乾燥且有紅疹現象。因感覺不舒服，常有哭鬧現象；小莉是小學五年級學生，每遇到天氣冷或吹冷氣，就會忍不住咳嗽 個幾聲，也容易在情緒激動後狂咳嗽。有時在安靜的環境，會聽到自己的呼吸有咻咻的聲音。

以上現象，是否您家中寶貝也會有呢？這些症狀可統稱過敏反應，嚴重可能發展成過敏性疾病。

過敏症狀常見有：眼睛過敏（如眼睛癢、流眼淚、眼睛紅腫、畏光）、鼻子過敏（如鼻塞、打噴嚏、流清鼻水）、皮膚過敏（如蕁麻疹、異位性皮膚炎、濕疹）、氣管過敏（如喉嚨癢、咳嗽、氣喘）和腸胃過敏（肚 子痛、拉肚子），常被稱為過敏5兄弟。

其實，身體有過敏反應或症狀的人，在台灣極為常見。除了環境如海島氣候容易潮濕，飲食及生活習慣改變，空污嚴重…等，這些因子都容易誘發過敏反應，進而造成身體不適。國人在108年因過敏性疾病就醫約355萬人，其中0-15歲約77萬3千（21.8％），而15-44歲就醫人數最多，約有137萬（38.6%）（資料來源衛生福利部統計通報）。

另外得留意過敏跟感冒的區別，建議若是過敏症狀明顯者，需先就醫，經由專科醫生評估建議及治療，這樣比較安心且避免延誤病情。

照護過敏的日常藥膳設計

中醫理論肺主皮毛、肺開竅於鼻。肺臟呼吸系統照顧好了，皮膚過敏不適現象也會跟著緩解，加入改善消化系統的元素，照顧腸胃減少負擔。

時蔬藥膳板豆腐

●養生作用

清肝明目、益氣潤肺、和脾胃。

「白果仁」性味甘苦澀平，可溫肺益氣、定喘咳；「枸杞」性味 甘平，可清肝明目、益氣潤肺；「豆腐」性味甘鹹涼，可清熱、和脾胃、含蛋白質、鈣質；「花椰菜」含維生素B1、B2、C、膳食纖維；「紅蘿蔔」含β-胡蘿蔔素、膳食纖維。

●藥材

新鮮白果仁3錢、枸杞2錢。

●食材

板豆腐300克、花椰菜100克、紅蘿蔔100克、蒜頭3枚、醬油 少量、鹽少量。

●步驟

1.將藥食材洗淨，白果仁泡水後先煮（蒸）熟備用。紅蘿蔔削皮切小片，花椰菜切成適合大小，先汆燙熟備用。板豆腐切塊，蒜頭拍碎備用。

2.先將板豆腐煎至兩面金黃色，加入少許醬油煸入色、入味即可起鍋盛盤。

3.鍋子洗淨擦乾，加少許油及蒜頭先炒香，再放入白果仁、枸杞、花椰菜、紅蘿蔔炒香加入水悶軟後，放少量鹽巴拌勻關火，最後倒在剛剛已盛盤的板豆腐上面即可上桌。

藥師小叮嚀

●中藥用來入藥使用的是烘乾過的白果仁，而其外種皮含有毒性成分，如白果酸、氫白果酸、白果酚、白果醇等，要注意白果仁需確實去除種皮，不可生食。

●時蔬材料，可依時令更換。

●此道料理可改成湯品，將步驟3加入較多水量，煮滾後滴入幾滴香油拌勻即可關火上桌。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

