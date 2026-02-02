自由電子報
健康 > 杏林動態

中榮爆「醫材商代刀」 退輔會：將強化手術室門禁

2026/02/02 17:15

台中榮總遭爆料，疑有無照人員開刀，引發各界關注。 （資料照，記者蔡淑媛攝）

台中榮總遭爆料，疑有無照人員開刀，引發各界關注。 （資料照，記者蔡淑媛攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕台中榮總日前爆出疑似醫材廠商進入開刀房，甚至代刀爭議。管轄台中榮總的退輔會今（2）日表示，衛福部與醫策會已於上月28日訪查台中榮總，台中榮總已完成內部檢討，針對本案所涉醫師未盡督導責任予以行政處分，調查期間暫停手術，也同步強化手術室門禁管理。

退輔會今日特別針對台中榮總神經外科代刀爭議發布新聞稿說明，退輔會在此案經媒體報導後，當日即派員至台中榮總督導該院完成內部調查與必要處置，並配合衛福部、台中市政府衛生局及司法機關調查。

退輔會說明，衛福部與醫策會今年1月28日至台中榮總進行「醫院評鑑及教學醫院評鑑即時追蹤輔導訪查」，衛福部表示刻正研擬制定全國性之手術室管理指引，供全國醫療機構依循，退輔會也已當場要求台中榮總依照評鑑委員建議事項精進，並秉持尊重司法及依法行政的原則，持續配合相關調查程序，務求毋枉毋縱，嚴懲不貸。

退輔會指出，台中榮總已完成內部檢討，針對本案所涉醫師未盡督導責任，依規定予以行政處分，調查期間暫停手術，並同步強化手術室門禁管理，廠商技術人員申請進入手術室的核准權限提高至院長，以確保病人安全與醫療品質。

退輔會強調，所屬醫療機構均明確規範非醫事人員不得執行醫療行為，並對手術室人員進出及作業流程訂有相關管理規定，退輔會已函文要求各級榮民醫院確依規定，落實主治醫師具名申請，嚴格審核程序一律由院長核准，並確實執行手術室管理稽核。

