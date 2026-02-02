糞便能用於治療？研究：相關藥物搭配免疫治療可能抗癌

研究表明，糞便微生物移植搭配免疫療法可能有助於抗癌。圖為科學家處理用於糞便微生物移植的藥丸。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕2項發表在《自然醫學》期刊上的研究表明，糞便微生物移植（FMT）搭配免疫療法可能有助於抗癌。第一項研究顯示，FMT似乎可減輕免疫療法副作用；第二項實踐表明，FMT改善接受免疫療法的肺癌或黑色素瘤患者的實際療效。

根據科學網站《Gizmodo》報導，腸道微生物群在人類健康生活中扮演著重要角色，許多疾病都與腸道微生物群功能失調有關。而FMT透過使用他人健康的腸道細菌作為「模板」，來重建患者的腸道微生物群。

加拿大聖約瑟夫醫療保健中心的勞森研究所的科學家，一直在努力研發可口服的客製化FMT藥物。2項實驗都使用了該藥物。

加拿大勞森研究所和英國倫敦健康科學中心研究所研究團隊領導的1項第一期臨床實驗中，20名轉移性腎細胞癌患者接受了FMT治療。所有患者在接受FMT治療前都曾服用過免疫療法藥物，這些藥物可以增強免疫系統對抗癌症的自然防禦能力。

與標準治療相比，參與者免疫療法相關副作用（如皮疹、噁心和腹瀉）較少，約50%患者也出現治療反應，這比例高出免疫藥物典型反應率。

加拿大蒙特婁大學醫院中心的研究團隊進行另一項實驗，即第二期臨床實驗。研究團隊表示，接受FMT和免疫療法合併治療的晚期肺癌或黑色素瘤患者的緩解率達75%至80%，遠高於通常39%至45%的緩解率。

目前這些研究的樣本量仍然較小，因此其結果應謹慎解讀。但它們無疑為開展更大規模、更廣泛的實驗提供了據，以進一步驗證FMT作為癌症治療手段的有效性。目前一些相關實驗已經啟動。

雖然捐贈的糞便改完藥丸形式對某些人仍難以接受。但它很可能在不久的將來幫助挽救那些原本對標準治療沒有反應的人的生命。

