冰箱不是倉庫！ 營養師點名年節採買最常見2大錯誤

〔記者黃政嘉／新北報導〕農曆春節將近，民眾開始採買年菜與食材，將冰箱塞得滿滿，衛生福利部台北醫院營養科主任暨營養師李佩霓表示，採買年菜食材最常見的2個錯誤行為，就是「買太多」與「塞太滿」，堆在冰箱中悄悄增加食材變質與細菌滋生的健康風險，她提醒，過年飲食安全建議先把冰箱顧好、食材規劃好，才能在年節吃得安心，避免飲食不當影響全家健康。

李佩霓說，「冷凍並非萬能，只是延緩腐敗。」不少民眾採買年貨前未先盤點冰箱庫存，導致冷凍肉類、魚類或年節食材重複購買，食材一放就放到忘記，存放時間拉長，自然增加變質風險。

她建議，採買前可先清點冰箱內現有食材，再依實際用餐人數與餐次規劃菜單，只購買「真正吃得完」的份量，必要時分批採買，避免1次囤積過量，讓食材久放變質，此舉不僅能降低食安風險，也能減輕年節期間備餐與收拾的負擔。

李佩霓提到，冰箱「塞太滿」也是常被忽略的問題，她建議，冰箱存放維持約7到8分滿，保留空間讓冷空氣流通，才能確保冷藏室溫度維持在7°C以下、冷凍室在-18°C以下，若冰箱塞滿，冷度分布不均，反而容易讓細菌滋生，增加食物腐敗機率。另外，購買食材後，可先依每餐分量進行分裝，並於容器上標示日期，落實「先進先出原則」，避免反覆解凍或放到忘記，導致食材變質，成為年節的食安地雷。

她也提醒，乾貨類食材如木耳、金針、香菇，可常溫保存於陰涼乾燥處，不必全部塞進冰箱，反而有助於維持冷藏空間的冷度穩定。

