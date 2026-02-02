健康網》從確診到離世僅半年 日女星不捨摯愛癌逝 醫揭食道癌末凶猛

日本實力派女星池田有希子（左）看著摯愛美籍媒體人兼演員莫雷羅伯遜（Molly Robertson）離世，心如刀割。秀傳醫院指出，食道癌末期病人5年存活率僅10%，治療以緩解症狀為主。（取自池田有希子X）

〔健康頻道／綜合報導〕活躍日本的美籍媒體人兼演員莫雷羅伯遜（Molly Robertson）日前病逝，他的妻子也是日本實力派女星池田有希子悲慟萬分，目睹的摯愛斷氣，她說：「如此倉促，令人心碎到幾乎站不住。」秀傳醫院指出，標靶治療是針對癌細胞特定的分子或基因突變進行治療，通常用於晚期食道癌或轉移性食道癌。

莫雷羅伯遜從發現到離世僅短短5個月。據池田有希子表示，莫雷羅伯遜於去年（2025）8月確診食道癌，癌細胞後來轉移至肝臟。

根據秀傳醫院衛教資料指出，食道癌的分期與治療狀況如下：

●零期（原位癌）：癌細胞僅限於食道內層，5年存活率超過9成，可由內視鏡黏膜下切除或外科手術。

●1期：癌細胞侵入食道壁較深層，5年存活率約70%，可以以手術或內視鏡切除為主，輔以放化療。

●2期：癌細胞擴及食道外層或區域淋巴結，5年存活率約40%，術前放化療，4-6週後評估手術可行性。

●3期：癌細胞侵犯周圍組織或更多淋巴結，5年存活率僅剩20%，此時要以手術結合放化療齊下，力求根治。

●4期（末期）：癌細胞遠端轉移，存活率下降至低於10%，以緩解症狀為主，採用放療縮小腫瘤或免疫療法提升生活品質。

莫雷羅伯遜雖然確診食道癌，但在身體狀況還可以的情況下，與妻子常外出，一直到12月還能維持這樣「小確幸」，後來有一天，他突然完全失去了食慾，因噁心而連補充水分都變得困難，只好再度住院，緊接著轉入安寧照護，身體狀況急轉直下。

池田有希子心碎地說，她在陪病第一晚，看著莫雷羅伯遜的呼吸從急促到細微，心如刀割，心痛到幾乎難以站得住。她也透露，莫雷羅伯遜在人生倒數時刻，食慾盡失，唯一能入口的是冰棒。

秀傳醫院建議生活習慣，從4個層面改善：

●健康飲食：

建議要多攝取蔬果與全穀類，富含維生素C、E、β-胡蘿蔔素與膳食纖維，有助於健康。並選擇低脂、天然原型食物，像是蒸煮魚；平常也要降低攝取紅肉與加工食品，以免提高罹患食道癌風險。

●戒菸、酒、檳榔：

菸草中的有害化學物質，會直接破壞食道細胞DNA，長期吸菸者罹患食道癌的風險顯著增加。若有戒菸困難的問題，也可諮詢醫療專業團隊、戒菸門診。避免過量飲酒或完全戒酒，若為吸菸合併飲酒的危害更大，建議兩者皆戒除。另外，檳榔也可能會增加食道癌風險，建議戒除檳榔以提升整體健康。

●規律運動：

肥胖可能間接提高食道腺癌的機率，故維持健康體重，可預防多種癌症。根據衛福部《認識身體活動－動動150》建議，每週至少150分鐘中等強度運動，像是快走、登山健行、騎腳踏車等。

●定期健檢：

對於高風險族群（像是長期吸菸者或胃食道逆流患者），應定期透過內視鏡檢查、胃酸逆流評估、病理切片等方式早期偵測異常病變。記住，早期發現、早期治療是提高存活率的關鍵。

