電機系高手變醫師！ 嘉義衛生所主任用AI守護三高族

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大林衛生所主任喬嘉畢業於清華大學電機系，就讀學士後醫科，具有醫學與資工專長的他，為強化社區慢性病個案健康管理，研發「AI輔助智慧系統」整合尖端動脈硬化檢測設備，為患有高血壓、高血糖、高血脂的「三高」民眾提供血管健康檢查，再透過AI輔助提供客製化生活型態與飲食改善建議，大大提升慢性病控制成效。

喬嘉指出，三高是導致心血管疾病的核心風險因素，長期會造成血管負荷過重與血管壁受損，進而引發動脈硬化或阻塞。慢性病管理不應僅著重於抽血數據，因此運用動脈硬化檢測儀協助民眾了解血管彈性狀況外，更以AI輔助技術將複雜生理數據轉化給民眾健康促進建議。

喬嘉表示，這套系統可提供患者個別化衛教資訊，透過他自寫的程式，結合Gemini，再把動脈硬化檢測設備檢測出來的參數、身高、體重、膽固醇等資料放進去，AI就會針對患者資料，提供客制化資訊，系統今年1月上線至今，已服務逾200位患者。而且透過量身訂做的客製化報告，民眾現場聽講解後，帶回家慢慢看，跟從建議執行，至目前為止，患者反應都不錯。

喬嘉強調，透過AI技術協助患者掌握自身情況，但民眾也要配合醫療追蹤，並建立均衡飲食、規律運動、體重控制及血壓、血糖自我管理等良好生活型態，以降低三高帶來的健康風險。

患糖尿病多年的大林陳先生，雖長期服藥控制，仍會擔心血管健康。透過衛生所導入的AI輔助技術整合動脈硬化檢測，不僅即時掌握血管彈性狀況，系統也依他的飲食習慣提供減糖與運動等具體建議，讓他深刻感受到科技結合醫療所帶來的便利與精準，感覺安心許多。

