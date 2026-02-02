自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

房市大縮水！長照基金挹注年減14.9％ 呂建德：仍屬充裕

2026/02/02 15:39

衛福部次長呂建德。（記者林志怡攝）

衛福部次長呂建德。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣今年邁入超高齡化社會，長照需求持續攀升，但近期受到房市變動影響，長照基金財源縮水，衛福部次長呂建德強調，長照基金的來源多元，衛福部會透過其他方式確保財源無虞，且目前評估長照基金仍屬充足，但考量基金有一部分與政府預算相關，仍呼籲立法院儘速審議相關預算，確保社會福祉。

受到房市急凍影響，房地合一稅收入大幅減少，並因此牽動長照基金財源，去年全年挹注規模減少14.9%，引起民團擔憂。呂建德指出，長照基金的來源相當多元，不只有房地合一稅的稅收，面對房市下滑，衛福部會透過其他方式確保財源無虞。

對於民團擔憂長照基金不穩，可能影響未來政策推行，呂建德強調，現階段評估，長照基金仍充足，各界可以放心，未來也會依據人口超高齡化的需求，適時調整各項政策作為。

呂建德指出，台灣今年正式邁入超高齡化社會，65歲以上長者在總人口中的佔比已達到20%，衛福部自今年起也推動長照3.0，盼持續提供民眾所需要的各項服務，其中多以長照基金支應，但與政府預算之間多少有連動關係，為持續推動福國利民的政策，希望立法院儘速審議相關預算，確保社會福祉。

此外，呂建德指出，老化是每個人必經的過程，台灣社會邁入人口超高齡化，不只是長輩的事情，也是全社會要共同關心的議題，為促進年輕族群對於長照的了解，推動社會學習，衛福部舉辦「長照CARE到心坎裡」影音徵件活動，分為「觀察與想像」、「共鳴與渴望」、「行動與倡議」等3大主題。

呂建德說，這次徵件活動希望讓年輕人思考，自己希望有什麼樣的老化生活，理想的照顧模式又是如何，可以採取什麼樣的行動等，並進一步反思應該如何對待失能長輩，為超高齡化社會帶來新的活力，這一屆的活動吸引39所大專院校關注，共136隊、229位學生跨領域組隊參與，徵得150件作品。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中