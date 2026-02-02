房市大縮水！長照基金挹注年減14.9％ 呂建德：仍屬充裕

衛福部次長呂建德。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣今年邁入超高齡化社會，長照需求持續攀升，但近期受到房市變動影響，長照基金財源縮水，衛福部次長呂建德強調，長照基金的來源多元，衛福部會透過其他方式確保財源無虞，且目前評估長照基金仍屬充足，但考量基金有一部分與政府預算相關，仍呼籲立法院儘速審議相關預算，確保社會福祉。

受到房市急凍影響，房地合一稅收入大幅減少，並因此牽動長照基金財源，去年全年挹注規模減少14.9%，引起民團擔憂。呂建德指出，長照基金的來源相當多元，不只有房地合一稅的稅收，面對房市下滑，衛福部會透過其他方式確保財源無虞。

請繼續往下閱讀...

對於民團擔憂長照基金不穩，可能影響未來政策推行，呂建德強調，現階段評估，長照基金仍充足，各界可以放心，未來也會依據人口超高齡化的需求，適時調整各項政策作為。

呂建德指出，台灣今年正式邁入超高齡化社會，65歲以上長者在總人口中的佔比已達到20%，衛福部自今年起也推動長照3.0，盼持續提供民眾所需要的各項服務，其中多以長照基金支應，但與政府預算之間多少有連動關係，為持續推動福國利民的政策，希望立法院儘速審議相關預算，確保社會福祉。

此外，呂建德指出，老化是每個人必經的過程，台灣社會邁入人口超高齡化，不只是長輩的事情，也是全社會要共同關心的議題，為促進年輕族群對於長照的了解，推動社會學習，衛福部舉辦「長照CARE到心坎裡」影音徵件活動，分為「觀察與想像」、「共鳴與渴望」、「行動與倡議」等3大主題。

呂建德說，這次徵件活動希望讓年輕人思考，自己希望有什麼樣的老化生活，理想的照顧模式又是如何，可以採取什麼樣的行動等，並進一步反思應該如何對待失能長輩，為超高齡化社會帶來新的活力，這一屆的活動吸引39所大專院校關注，共136隊、229位學生跨領域組隊參與，徵得150件作品。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法