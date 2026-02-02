自由電子報
早在這時就開始？ 研究：流產根源可能追溯到母親出生前

2026/02/02 15:27

研究發現，許多流產根源可能可追溯到母親出生之前。圖為示意圖。（擷自freepik）

研究發現,許多流產根源可能可追溯到母親出生之前。圖為示意圖。(擷自freepik)

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕流產的原因很多，但染色體異常是常見因素。在懷孕早期或中期，約有一半已知的流產是由於胎兒染色體過多或過少所造成。美國1項研究發現，許多流產根源可能可追溯到母親出生之前。此研究發表在《自然》期刊上。

根據科學網站《Science Alert》報導，為了研究非整倍體（Aneuploidy，細胞中染色體數量異常）基礎，美國約翰霍普金斯大學的研究團隊分析近14萬個體外受精胚胎的遺傳數據，提供有關常見基因變異如何增加某些流產風險的新細節。

研究團隊利用體外受精胚胎植入前遺傳學檢測臨床數據，分析2萬2850對生物學父母的13萬9416個胚胎。研究人員在4萬1480個不同的胚胎中，發現了9萬2485條非整倍體染色體。

研究團隊表示，此研究方式樣本量足夠龐大，讓研究人員能透過足夠規模和分辨率發現，母親的DNA與其所生胚胎無法存活的風險之間存在關聯。

研究顯示，SMC1B基因變異與交叉數量減少以及母體減數分裂非整倍體增加相關。SMC1B基因編碼是1種幫助在減數分裂過程中保持染色體結合的蛋白質。

該分析還突顯了與交叉重組相關的其他幾個基因之間的關聯，包括C14orf39、CCNB1IP1和RNF212。

研究團隊指出，女性減數分裂最初發生還作為胎兒發育期間，這時染色體會配對並重組。但此過程會在幾年內停止，直到排卵時才會再次啟動。在這段停滯期間，如果基因發生變異，可能會導致染色體提前分開。這樣當減數分裂重新開始時，可能會出現染色體數目不正常的情況，進而引發非整倍體問題。

母親發生染色體異常，可能其胎兒出現相同問題。胎兒存在染色體異常問題，就可能導致流產或遭遇發育問題。 

研究團隊聲稱，了解這些基因因素對於藥物開發具有重要價值，並為未來研究與懷孕相關的母系和父系遺傳變異奠定基礎。

