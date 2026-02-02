自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

春節飲食地雷多 營養師提醒少油、少糖、少鹽

2026/02/02 15:01

北榮新竹分院營養師李紫涵推薦的春節健康點心選擇。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院營養師李紫涵推薦的春節健康點心選擇。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆春節期間，家家戶戶的餐桌上總是擺滿了豐盛的年菜與各式零食，團圓氣氛讓人容易忘記控制食量，長時間下來，糖分、油脂和鹽分都可能攝取過多，對健康造成負擔；營養師分享，只要掌握「順序正確、烹調少油膩、點心聰明選、飲品不加糖」簡單的四大飲食原則，就能兼顧美味與健康，享受佳節的歡樂氣氛。

掌握簡單4招步驟，春節不怕胖。（北榮新竹分院提供）

掌握簡單4招步驟，春節不怕胖。（北榮新竹分院提供）

台北榮總新竹分院營養師李紫涵表示，從選擇菜色、控制烹調方式，到零食和飲品的聰明搭配，每個細節都可以幫助身體減輕負擔。

菜先吃、肉適量、飯最後：春節聚餐時，建議遵循「菜→肉→飯」的進食順序。從蔬菜類開吃可增加飽足感，減少後續高熱量食物的攝取量。接著攝取蛋白質來源，肉類減少香腸、臘肉等加工品，建議以魚類、雞肉等白肉為主，豆製品與雞蛋也可。最後，再適量食用飯或其他澱粉類食物。

清爽烹調少油膩：建議年菜以清蒸、滷、燉、煮、烤等方式為主，減少油煎、油炸或重油快炒的料理。餐桌上常見的魚料理，建議改以清蒸方式並搭配薑、蔥等辛香料提味，避免油炸裹醬而增加過多油脂。經典年節大菜佛跳牆，食材豐富但熱量偏高，可調整以「烤」取代「炸」，將炸芋頭改為烤芋頭等的方式減少油膩；選用瘦肉、鮑魚、干貝等低脂蛋白質，取代豬腳、豬皮；並加入杏鮑菇、白菜、白蘿蔔、猴頭菇等蔬菜，增加纖維的同時也降低整體熱量。

零食聰明選掌握好分量：春節期間零食選擇多，像是肉乾、肉條、蜜餞等加工食物，不僅油脂含量高，同時也含有大量糖分與鹽分，若攝取過量，熱量容易累積，還可能增加血糖、血脂及腎臟負擔，對身體健康造成影響。建議春節零食可選擇新鮮水果、毛豆或未調味的堅果種子，滿足口腹之欲，又可提供膳食纖維、營養素。

飯後飲品以無糖為原則：建議以無糖茶飲或白開水作為主要選擇，避免含糖飲料或甜湯。無糖茶飲不僅可以幫助解膩，也能減少額外糖分攝取，對體重與血糖控制更為有利。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中