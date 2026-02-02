自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

沒喝酒卻酒測超標？ 研究揭：有些人身體真的會「自己釀酒」

2026/02/02 14:34

沒喝酒酒測卻超標？最新研究證實，罕見疾病「自釀酒症候群」會讓腸道細菌將澱粉轉化為酒精，導致患者無辜變「酒駕」；圖為警方實施酒測情境照，人物與新聞無關。（資料照）

沒喝酒酒測卻超標？最新研究證實，罕見疾病「自釀酒症候群」會讓腸道細菌將澱粉轉化為酒精，導致患者無辜變「酒駕」；圖為警方實施酒測情境照，人物與新聞無關。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕有人明明滴酒不沾，卻頻頻出現頭暈、斷片等醉酒症狀，甚至在酒測中被驗出酒精反應，惹上家庭衝突與法律麻煩。最新研究發現，這並非裝醉或說謊，而是患者腸道內的特定細菌，會把吃下肚的澱粉轉化成酒精，讓身體意外成了「釀酒廠」。

據科學新聞網站《ScienceDaily》報導，這項由美國麻省總醫院布里格姆分院（Mass General Brigham）與加州大學聖地牙哥分校（UCSD）合作、發表於《自然微生物學（Nature Microbiology）》的研究，解開了「自釀酒症候群（Auto-brewery syndrome, ABS）」的神秘面紗。一般人的消化過程雖會產生微量酒精，但 ABS 患者體內的特定微生物（如克雷伯氏肺炎菌、大腸桿菌等），會大量且持續地將碳水化合物發酵成乙醇（酒精），濃度高到足以讓人產生明顯的醉意。

這種罕見疾病常被誤診，許多患者在確診前飽受折磨。他們面臨家庭失和、社交障礙，甚至因「不明原因酒醉」而捲入酒駕官司，有理說不清。過去確診需進行嚴格監控的血液測試，但研究團隊發現，患者發作時的糞便樣本中，乙醇含量遠高於常人，這意味著未來或許能開發出更簡便的檢測法，協助釐清真相。

糞便移植成解方？

研究團隊進一步嘗試對一名久治不癒的患者進行「糞便微生物移植（FMT）」。結果顯示，在重建健康的腸道菌群後，患者症狀明顯改善；經過第二次移植後，甚至長達16個月未再發作。這項發現不僅證實了腸道菌與「自釀酒」的直接關聯，也為這些飽受冤屈的患者帶來了治癒的希望。

不過專家也強調，這種情況極為罕見，絕大多數的酒測超標仍是飲酒所致，民眾不應以此作為酒駕違規的藉口，但對於真正受苦的患者而言，正確的診斷將能挽救他們的人生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中