沒喝酒卻酒測超標？ 研究揭：有些人身體真的會「自己釀酒」

沒喝酒酒測卻超標？最新研究證實，罕見疾病「自釀酒症候群」會讓腸道細菌將澱粉轉化為酒精，導致患者無辜變「酒駕」；圖為警方實施酒測情境照，人物與新聞無關。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕有人明明滴酒不沾，卻頻頻出現頭暈、斷片等醉酒症狀，甚至在酒測中被驗出酒精反應，惹上家庭衝突與法律麻煩。最新研究發現，這並非裝醉或說謊，而是患者腸道內的特定細菌，會把吃下肚的澱粉轉化成酒精，讓身體意外成了「釀酒廠」。

據科學新聞網站《ScienceDaily》報導，這項由美國麻省總醫院布里格姆分院（Mass General Brigham）與加州大學聖地牙哥分校（UCSD）合作、發表於《自然微生物學（Nature Microbiology）》的研究，解開了「自釀酒症候群（Auto-brewery syndrome, ABS）」的神秘面紗。一般人的消化過程雖會產生微量酒精，但 ABS 患者體內的特定微生物（如克雷伯氏肺炎菌、大腸桿菌等），會大量且持續地將碳水化合物發酵成乙醇（酒精），濃度高到足以讓人產生明顯的醉意。

請繼續往下閱讀...

這種罕見疾病常被誤診，許多患者在確診前飽受折磨。他們面臨家庭失和、社交障礙，甚至因「不明原因酒醉」而捲入酒駕官司，有理說不清。過去確診需進行嚴格監控的血液測試，但研究團隊發現，患者發作時的糞便樣本中，乙醇含量遠高於常人，這意味著未來或許能開發出更簡便的檢測法，協助釐清真相。

糞便移植成解方？

研究團隊進一步嘗試對一名久治不癒的患者進行「糞便微生物移植（FMT）」。結果顯示，在重建健康的腸道菌群後，患者症狀明顯改善；經過第二次移植後，甚至長達16個月未再發作。這項發現不僅證實了腸道菌與「自釀酒」的直接關聯，也為這些飽受冤屈的患者帶來了治癒的希望。

不過專家也強調，這種情況極為罕見，絕大多數的酒測超標仍是飲酒所致，民眾不應以此作為酒駕違規的藉口，但對於真正受苦的患者而言，正確的診斷將能挽救他們的人生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法