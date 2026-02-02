8旬嬤X型腿慘跌骨折 置換人工膝關節讓不再卡卡

長安醫院骨科醫師喻大久醫師呼籲，家中長輩若發現走路不穩、變形嚴重或莫名疼痛，應盡早就醫評估。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕84歲陳姓老婦人，多年來受右膝嚴重外翻影響，外觀呈X型腿，走路時兩側膝蓋常互相碰撞，導致步態不穩。1年前因此經常跌倒，造成右側髖關節股骨頸骨折，經安排微創骨折手術與骨質疏鬆藥物治療1年後，近日終於下定決心接受健保給付的人工膝關節置換手術，術後兩週便能放下助行器行走，讓她開心走路終於不再卡卡跌倒了。

長安醫院骨科醫師喻大久表示，陳姓婦人的膝蓋外翻，與多數退化性關節炎常見的內翻（O型腿）不同。外翻變形會導致膝蓋外側韌帶緊繃、內側韌帶鬆弛，並常伴隨股骨外側髁變形，因此手術手法與一般內翻型全膝關節置換有所差異。

台中84歲陳姓老婦人出現X型腿（左），經安排人工膝關節置換手術（右），走路終於不再卡卡。（記者陳建志翻攝）

喻大久進一步解釋，手術關鍵在於韌帶平衡與角度矯正。術中必須對外側緊繃的韌帶進行適度放鬆，同時小心保護內側韌帶，以確保關節穩定。更重要的是，在置換人工關節時，需特別注意做出適當的外旋角度，才能確保髕骨在膝蓋彎曲、伸直時滑動平順，這是決定術後膝蓋功能是否好用的關鍵細節，並降低術後卡卡或不適的機率。

在精密的手術規劃下，婦人手術隔天，便能使用助行器下床行走，出院一週後回診，開心表示幾乎感覺不到傷口疼痛，膝蓋活動起來也非常平順，不再互相碰撞。兩週後已能放下助行器自行走動，成功擺脫多年困擾。

喻大久呼籲，膝關節變形不僅影響活動力，更是長者跌倒骨折的潛在殺手。若家中長輩發現走路不穩、變形嚴重或莫名疼痛，應盡早就醫評估。強調人工關節置換技術已相當成熟，能針對個別退化程度，提供適切的手術或復健方案。透過積極治療，高齡長者同樣能擺脫疼痛與跌倒風險，重拾穩健步伐，享受樂齡生活。

