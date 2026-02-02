自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

8旬嬤X型腿慘跌骨折 置換人工膝關節讓不再卡卡

2026/02/02 14:32

長安醫院骨科醫師喻大久醫師呼籲，家中長輩若發現走路不穩、變形嚴重或莫名疼痛，應盡早就醫評估。（記者陳建志攝）

長安醫院骨科醫師喻大久醫師呼籲，家中長輩若發現走路不穩、變形嚴重或莫名疼痛，應盡早就醫評估。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕84歲陳姓老婦人，多年來受右膝嚴重外翻影響，外觀呈X型腿，走路時兩側膝蓋常互相碰撞，導致步態不穩。1年前因此經常跌倒，造成右側髖關節股骨頸骨折，經安排微創骨折手術與骨質疏鬆藥物治療1年後，近日終於下定決心接受健保給付的人工膝關節置換手術，術後兩週便能放下助行器行走，讓她開心走路終於不再卡卡跌倒了。

長安醫院骨科醫師喻大久表示，陳姓婦人的膝蓋外翻，與多數退化性關節炎常見的內翻（O型腿）不同。外翻變形會導致膝蓋外側韌帶緊繃、內側韌帶鬆弛，並常伴隨股骨外側髁變形，因此手術手法與一般內翻型全膝關節置換有所差異。

台中84歲陳姓老婦人出現X型腿（左），經安排人工膝關節置換手術（右），走路終於不再卡卡。（記者陳建志翻攝）

台中84歲陳姓老婦人出現X型腿（左），經安排人工膝關節置換手術（右），走路終於不再卡卡。（記者陳建志翻攝）

喻大久進一步解釋，手術關鍵在於韌帶平衡與角度矯正。術中必須對外側緊繃的韌帶進行適度放鬆，同時小心保護內側韌帶，以確保關節穩定。更重要的是，在置換人工關節時，需特別注意做出適當的外旋角度，才能確保髕骨在膝蓋彎曲、伸直時滑動平順，這是決定術後膝蓋功能是否好用的關鍵細節，並降低術後卡卡或不適的機率。

在精密的手術規劃下，婦人手術隔天，便能使用助行器下床行走，出院一週後回診，開心表示幾乎感覺不到傷口疼痛，膝蓋活動起來也非常平順，不再互相碰撞。兩週後已能放下助行器自行走動，成功擺脫多年困擾。

喻大久呼籲，膝關節變形不僅影響活動力，更是長者跌倒骨折的潛在殺手。若家中長輩發現走路不穩、變形嚴重或莫名疼痛，應盡早就醫評估。強調人工關節置換技術已相當成熟，能針對個別退化程度，提供適切的手術或復健方案。透過積極治療，高齡長者同樣能擺脫疼痛與跌倒風險，重拾穩健步伐，享受樂齡生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中