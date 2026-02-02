自由電子報
健康 > 護眼顧齒

帶隱形眼鏡與OK繃入境有限制 台北市衛生局提醒勿超量與轉售

2026/02/02 13:47

台北市衛生局提醒，民眾自國外攜帶回台的藥品及醫療器材，僅限個人自用且有數量限制，嚴禁透過蝦皮、Facebook社團或LINE群組等平台販售。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕春節假期將至，不少民眾規劃前往日、韓等國旅遊，也會在當地採買眼藥水、止痛藥或隱形眼鏡等產品。台北市衛生局提醒，民眾自國外攜帶回台的藥品及醫療器材，僅限個人自用且有數量限制，嚴禁透過蝦皮、Facebook社團或LINE群組等平台販售。若未具藥商資格擅自販售，最高可處200萬元罰鍰；若涉及販售或意圖販售未經我國核准之藥品，更可能觸犯刑責。

衛生局提醒，民眾出國買藥要遵循「不超量、不轉售、不代購」的三不原則，依據財政部關務署及衛生福利部食品藥物管理署規定，旅客攜帶藥品入境僅限合理自用範圍，且依「入境旅客攜帶自用藥物限量表」有明確數量限制。非處方藥每種最多12瓶（盒、罐、條、支），合計不得超過36瓶；中藥材每種最多1公斤，合計不得超過12種；中藥製劑則是每種最多12瓶，合計不得超過36瓶。

另外，衛生局表示，「隱形眼鏡」與「OK繃」等醫療器材也是民眾最常誤觸法規的品項。具視力矯正功能的隱形眼鏡屬於第2等級醫療器材，依法僅限取得許可執照的實體通路販售。民眾購買攜帶入境時，單一度數隱形眼鏡最多60片，且每人限同一品牌、至多2種不同度數；OK繃合計不得超過60個（片）。若未經許可於網路販售醫療器材，最高可處100萬元罰鍰。

衛生局補充，若未具醫療器材商資格而於網路販售醫療器材，涉違反醫療器材管理法第13條規定，可依同法第70條處3萬元以上、100萬元以下罰鍰；如屬意圖販賣而輸入未經核准之醫療器材，也可能涉及刑責。

