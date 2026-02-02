焦慮症影響全球數百萬人！ 研究：音樂療法可降低焦慮 簡單又有效

實驗表明，聆聽專門設計的音樂並結合聽覺節拍刺激，即可顯著降低焦慮程度。圖為示意圖。（擷自X@elliotarledge）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然人們知道音樂有助於讓人放鬆，但實際上音樂的力量比人們預想中還要強大。加拿大1項實驗表明，聆聽專門設計的音樂並結合聽覺節拍刺激（ABS），即可顯著降低焦慮程度。此研究發表在《心理健康》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，加拿大多倫多都會大學（TMU）的研究團隊與數位療法公司LUCID合作進行實驗。實驗旨在檢驗於受控條件下，簡短的結構化聆聽是否能夠產生可衡量的心理益處。

請繼續往下閱讀...

實驗中144名被診斷患有中度焦慮症且已在使用藥物控制症狀的成年人，被隨機分配到4個組別。前3個組別都是音樂組，差別僅在聽音樂的時間長度。第一組為12分鐘，第二組為24分鐘，第三組為36分鐘。第四組為粉紅噪音組（Pink Noise），意義是作為對照。

粉紅噪音並非單純噪音。它低頻聲音較強，高頻聲音較弱，聽起來較柔和。自然界許多聲音都偏低頻，例如下雨聲或水流聲，因此粉紅噪音也接近自然界的聲音。

實驗結果顯示，與粉紅噪音組相比，帶有ABS的音樂能夠可靠減輕焦慮以及負面情緒。24分鐘的聆聽環節在緩解焦慮方面效果最為顯著，與36分鐘的環節效果相當，且明顯優於12分鐘的版本。

研究團隊表示，實驗顯示大約24分鐘的ABS音樂似乎是最佳選擇。此時長足以顯著改變焦慮水平，但又不會太長，以至於聽眾需要專門抽出一大塊時間去聽。

值得注意的是，焦慮症影響著全球數百萬人，但藥物治療和認知行為療法（CBT）等標準療法並非總是容易取得。副作用、漫長等待時間、經濟成本等因素都限制了這些療法的使用。而音樂療法作為1種價格低廉且廣泛適用的替代方案，正受到越來越的關注，因此此研究具備特殊意義。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法