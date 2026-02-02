自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高壓電場消融助患者改善胸悶、胸痛 不需再服用心律不整藥

2026/02/02 10:43

心臟科醫師林圀宏表示，「高壓電場消融」技術能在較低電壓下達到治療效果，同時降低周邊組織受損的風險。（中醫大新竹附醫提供）

心臟科醫師林圀宏表示，「高壓電場消融」技術能在較低電壓下達到治療效果，同時降低周邊組織受損的風險。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕45歲女士7年來有反覆胸悶、胸痛症狀，在他院做過房顫電燒手術，但心律不整的問題還是復發，只能持續吃藥，影響生活品質，轉求診中國醫藥大學新竹附設醫院內科部長林圀宏，經醫病溝通後建議執行「高壓電場消融」技術，手術約2個小時，住院3天2夜，術後1年未再復發，而且不需要再服用心律不整藥物。

心臟科醫師林圀宏表示，傳統心房顫動治療，常使用高溫燒灼或冷凍消融方式，藉由極端溫度破壞異常傳導的心肌細胞來恢復心律。然而，這些方法可能因熱傳導效應，造成食道、神經或血管等周邊組織受損，導致治療併發症。該院引進最新的「高壓電場消融」，形成細胞膜穿孔而凋亡，不再依賴熱或冷的傳導效應。由於心肌細胞對電壓的耐受度遠低於食道、神經與血管，因此能在較低電壓下達到治療效果，同時降低周邊組織受損的風險。讓治療更精準、傷害更少，從原本手術4小時大幅縮短為約2小時。

心臟科醫師林圀宏（左）、賴緯聰（右）表示，高壓電場消融技術讓治療的安全性提升、手術時間縮短，且適用族群更廣。（中醫大新竹附醫提供）

心臟科醫師林圀宏（左）、賴緯聰（右）表示，高壓電場消融技術讓治療的安全性提升、手術時間縮短，且適用族群更廣。（中醫大新竹附醫提供）

林圀宏指出，部分高齡或心臟功能較差、無法耐受長時間麻醉的患者，常因風險考量而放棄手術。但隨著高壓電場消融技術問世，安全性提升、時間縮短，讓治療族群更廣，幾乎所有心房顫動患者皆可考慮此療法。

心臟科醫師賴緯聰表示，該院近1年臨床經驗，共有約30名心房顫動患者接受此手術，其中包含曾接受傳統熱燒或冷凍治療但復發的病患。結果顯示，超過9成患者治療後心律穩定，僅2位病人因有來自肺靜脈以外的病兆需進行第二次手術，其他都是一次成功。

賴緯聰提醒， 心房顫動是一種常見的心律不整，指的是心房產生快速、不規則的電訊號，導致心跳不穩定且過快，造成心房收縮功能受損，可能出現心悸、頭暈、呼吸困難、虛弱或胸悶胸痛等症狀，甚至可能引發血栓，增加中風的風險。民眾若有以上症狀，建議儘速就醫，早期發現，早期治療。 

