健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

冷颼颼要注意！彰化24小時43人急送醫 4小時內連3起OHCA

2026/02/02 11:04

彰化24小時43人急送醫，其中3位長輩在4小時內心跳驟停。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕冷颼颼！彰化縣消防局統計，2月1日上午8點到今天（2日）清晨8點的24小時之間，全縣共有43人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有3名平均近88歲的長輩都集中在4小時內心跳驟停，送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報，且這3人OHCA時間都在傍晚至深夜；醫師呼籲，冬天保暖非常重要，儘管這周稍有回溫，但清晨、晚間氣溫仍相當低，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣在短短24小時內就有43件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有3位高齡者心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這3人當中，年紀最大的是彰化市91歲婦人，她於昨天晚間9點多被家人發現心跳驟停，緊急送醫急救，另2人分別是二林鎮與彰化市的86、85歲長輩；3人平均年齡高達近88歲，且是在4小時內心跳驟停送醫搶救。

彰化24小時內有43人急送醫，醫師提醒，注意保暖工作。（資料照）

消防局強調，氣溫下降，儘管無法確認這43人病因是否與天冷有關，但醫師提醒，接下來幾天白天、中午儘管氣溫稍微回升，但清晨與晚間體感溫度低，溫差相當大，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

