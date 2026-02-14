健康網》年菜必吃芹菜 營養師提醒這部份最營養

年菜常備的青菜-芹菜，有著勤勞、勤快、順利的含意，營養師李婉萍更指出，芹菜葉的營養價值勝過莖部，建議別丟棄，好好入菜利用。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕春節呷年菜，如果能繞上一句吉祥話，絕對是討喜又吉祥。現在人重養生，若再加上營養成分剖析，絕對成為餐桌上營養達人。過年吃「芹菜」有「勤勞」、「勤快」、「順利」等意思，營養師李婉萍更指出，芹菜中所含鉀離子能幫人體多餘鈉排出、降低血壓並保護血管。

最最常見的年菜有蝦鬆、芹菜炒蝦花枝丸、芹菜炒蝦仁、芹菜炒透抽、芹香玉米豬肉水餃等，都可以將「芹菜」入菜，讓過年餐桌上增添話題。民俗專家廖大乙對於年菜中不僅要有「芹菜」，他認為，還要加上「蔥」、「青蒜」，分別代表「勤勞」、「聰明」、「會計算」，也就是讓生活可以好好地精打細算，為來年帶來更好的生活品質。

李婉萍曾在專頁「李婉萍營養師-營養工具書」發文分享，芹菜所含的鉀離子、鈣離子是比較高的，芹菜素中有類黃酮，能夠降低發炎反應，適合胃不是很好的人食用，料理時將芹菜切小一些且要炒熟，可軟化纖維組織，較好消化。

雖然很多人將芹菜葉子摘掉，李婉萍說：「實在很可惜！」雖然芹菜葉有點苦苦的，但跟芹菜莖比起來，它富含的營養素卻很驚人。芹菜葉的胡蘿蔔素含量是芹菜莖的88倍，維生素B1則是莖的17倍，鈣含量也是莖的2倍以上。

不過，掌廚人可以試試將芹菜葉入菜，李婉萍建議，可以將葉子切碎與麵粉煎成餅，或加入蛋液中煎蛋或烘蛋。她指出，類黃酮能降低發炎反應，整株都利用，營養加倍。

