健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》春節出遊常備藥清單公開 醫：這幾種最容易救急

2026/02/15 13:16

過年要準備常備藥帶出門，板橋德威內科診所院長王威堯提醒，在分裝放置小藥盒時，最怕混裝造成誤服，最好保留原包裝與說明書；圖為情境照。（圖取自freepik）

過年要準備常備藥帶出門，板橋德威內科診所院長王威堯提醒，在分裝放置小藥盒時，最怕混裝造成誤服，最好保留原包裝與說明書；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕新春假期出遊不掃興，板橋德威內科診所院長王威堯提醒，常備藥要準備起來，但要注意保存方式。他表示，長假前一定要先備妥常備藥。

王威堯說，常在長假前後的看診，總會出現同樣的對話：「醫師，我要出國兩週，藥這樣夠嗎？」也有人在回國後才來掛號，語帶無奈地說：「在國外腸胃炎找不到合適的藥，只好硬撐。」可以想見，這些頑疾多麼掃興。

他表示，對於有高血壓、糖尿病、心臟病、氣喘等慢性病的患者，在出國前一定會先確認一件事：藥物是否足量，且有多準備幾天。旅行途中班機延誤、行程變動很常見，一旦藥物不足，臨時在國外就醫，不僅語言溝通困難，藥物成分也未必完全相同。王威堯建議，至少準備比旅程多7-14天的用量。若需長途旅行或出國，應事先與醫師討論，避免自行減量或停藥。

王威堯指出，不是藥帶得越多越好，而是帶對藥、用得上，以下幾類最常派上用場：

●腸胃道藥物：止瀉藥、腸胃蠕動調節藥、口服電解質。

●感冒與過敏用藥：退燒止痛藥、抗組織胺。

●暈機暈船藥：長途飛行或搭船旅遊者。

●外用藥品：消毒藥水、OK繃、蚊蟲叮咬藥膏。

●個人急用藥：氣喘吸入劑、嚴重過敏者的緊急用藥。

他指出，每一種藥都要知道「什麼時候用、怎麼用」。藥品種類應「精而不多」，避免重複或不清楚用途而誤用。出國攜藥，最怕「混裝」與「高溫」。很多人習慣把藥全部裝進小藥盒，方便攜帶，但這在出國時反而容易出問題。

因此，有一個步驟一定要確實做到，王威堯提出4個藥品保存要點：

●藥品應保留原包裝與說明書，避免混裝造成誤服。

●避免放置於高溫處，如車內、陽光直射的背包。

●需冷藏藥品（如胰島素）應使用保冷袋妥善保存。

●出國旅遊時，藥品建議隨身攜帶，避免託運遺失。

另外，要留意部分國家對特定藥物（如含管制成分的止痛藥、鎮靜安眠藥）有攜帶限制，建議事先查詢目的地規定，必要時準備英文醫師處方或診斷證明，以免通關受阻。

