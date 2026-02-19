自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》春節期間腸道大塞車 醫師教你5招快速解套

2026/02/19 20:00

健康網》春節期間腸道大塞車 醫師教你5招快速解套

過年期間排便若成大問題，全身不舒服。大腸直腸外科醫師方彥博分享「暢通5式」，讓大家歡喜過年；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕從年夜飯開始到守歲、親朋好友聚餐，高油高糖的食物、打亂的生活作息以及缺乏規律運動，常常造成年節後不只是肚子多了一層游泳圈，還會增加腸道負擔。西園醫院大腸直腸外科醫師方彥博指出，最擾人的是，排便出了問題。

方彥博在西園醫院衛教資料分享「暢通5式」，幫助您年後排便一路暢通：

●攝取足夠膳食纖維：
膳食纖維是存在於植物內，不能被人體所分解的物質，主要的功能為吸收水分、增加糞便體積、促進腸道蠕動、維持腸道菌叢以及減少脂肪、醣類吸收。成年男性的膳食纖維每日建議攝取量為30-34克以上，成年女性則為25-27克以上。

●充分補充水分：
成年人每日飲水量建議為2公升（或自身體重乘上30）以上。充足的水分能協助水溶性膳食纖維增加糞便含水量、軟化糞便，而非水溶性膳食纖維則可以吸收水分膨脹、增加糞便體積、有效刺激腸道蠕動，皆可有效改善便秘的情況。單吃膳食纖維不喝水，不但無法改善排便問題，反而可能造成糞便乾硬，加重便秘的症狀。

●減少攝入易便秘食物：
過年期間出現在餐桌上的食物，很多都含有高油、高糖及缺乏膳食纖維。這些食物的消化時間長，容易造成糞便乾硬、排空困難，如精緻加工食品、油炸食物、紅肉、白米飯等。含有咖啡因或酒精的飲品則容易利尿，容易造成身體缺乏水分，也會導致糞便乾硬的情形。其他如乳糖不耐、麩質過敏的族群，若攝取到不適合的食物則會造成腸道不適的症狀。

●保持規律運動：
糞便的排空除了需要腸道推進，也需要核心肌群及肛門括約肌的協作才能順利完成。規律運動可以促進腸胃蠕動及維持核心肌群質量，幫助排泄，減少便秘發生。飯後適當散步10-15分鐘，就可以有效促進排便，避免腹脹。

●益生菌：
有便秘困擾的病人，不只是因為纖維、水分攝取不足，常常也會有腸道菌相失衡的問題。「好菌」與「壞菌」比例的失衡，會導致腸道酸鹼值質與滲透狀態的失調，造成腸道推進節奏混亂，進而引發腹脹、便秘等症狀。選擇適合的益生菌，漸進式地調整腸道環境，可以有效改善排便困擾，促進腸道健康。

