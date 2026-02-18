自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃年菜不增胖 醫授「半碗原則」遠離3高

2026/02/18 11:16

過年期間，家庭醫學科醫師劉彥伶指出，面對大魚大肉的歡喜過年，飲控是有撇步的。（資料照）

過年期間，家庭醫學科醫師劉彥伶指出，面對大魚大肉的歡喜過年，飲控是有撇步的。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間免不了大吃大喝，家庭醫學科醫師劉彥伶指出，年後在門診常見，不少人的體重上升，甚至血壓、血糖、血脂一起升高的問題。

歲末看診時，劉彥伶在西園醫院衛教資料不厭其煩向病患叮嚀，年後門診常見體重上升，甚至血壓、血糖、血脂一起升高的問題。

她建議，在飲食選擇方面，年菜應以原型食物為主，如清蒸魚、白切雞、燙海鮮、滷牛腱與各式蔬菜，少碰油炸、三杯、紅燒或勾芡料理。

澱粉類採取「半碗原則」，年糕、蘿蔔糕、發糕屬於高升糖食物，僅少量品嚐即可。糖果、瓜子與零食建議先取出小於手心的份量，避免一口接一口，不如直接放在視線外，改以低糖水果如芭樂、小番茄取代，每天一到兩份為止。湯品則多吃料、少喝湯，有助降低鈉攝取，對血壓控制特別重要。

劉彥伶指出，進食順序與速度同樣關鍵。聚餐時先吃蔬菜與蛋白質，再吃澱粉，可延緩血糖上升；用餐時放慢，吃到7至8分飽就停止，避免因「捨不得浪費」而吃過量。熬夜打牌或追劇也是常見陷阱，睡眠不足易影響食慾、血糖和血壓，應盡量維持正常作息。

在運動安排上，劉彥伶認為，過年不必追求激烈運動，重點是每天活動。走春拜年可轉化為快走，飯後步行20至30分鐘，有助降低飯後血糖與血脂；在家也可做原地抬膝、深蹲或靠牆伏地挺身，簡單安全，累積活動量同樣有效。

劉彥伶表示，若有高血壓、高血糖、高血脂，或是有減重需求的民眾，可至家庭醫學科劉醫師門診進行檢查與專業諮詢，讓健康在過年期間不中斷。

