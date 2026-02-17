健康網》過年顧骨本 醫授6大原則 零食首推3樣

年前大掃除最怕已罹患骨質疏鬆族群，在不知情下摔傷，造成年節的大麻煩。家庭醫學科醫師蔡思盈指出，做骨鬆檢查讓自己預防重於治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過年前大掃除對很多人來說，常因天氣冷仍硬要打掃，帶「傷」過年，尤其是罹患骨質疏鬆症的人。家庭醫學科醫師蔡思盈指出，每年年前都有不少人因大掃除受傷，不可不慎！

蔡思盈在西園醫院衛教資料表示，年長者、停經後婦女、慢性病患者易經歷骨質流失以及骨頭空洞化的過程，即所謂「骨本流失」，若在大掃除時稍有不慎，從高處摔落，曾有一個案發生股骨頸骨折，須經開刀治療，且經雙能量X光吸收儀檢測，診斷為「骨質疏鬆」（T score = -3.0）。

請繼續往下閱讀...

蔡思盈指出，「骨質疏鬆」是世界上第2常見的疾病！年長者、停經後婦女、慢性病患者易經歷骨質流失以及骨頭空洞化的過程，即所謂「骨本流失」，那麼平常要如何保養？一般成人建議每日由飲食中攝取1200mg的鈣質、800-1000IU的維生素D，若食物攝取量不足，可另外由保健品補充。運動則以「肌力訓練」最有幫助，此外建議每日可曬太陽10-15分鐘，避免抽菸喝酒，防止跌倒。

此外，過年期間的大魚大肉，蔡思盈教戰「保骨本」的飲食原則：

1.盡量選擇優質蛋白質為主、非煎炸的菜餚（雞胸肉、魚肉、豆類），可吸收足量鈣質，又避免熱量過剩。

2.主食提供飽足感，五穀根莖類含鈣量豐富，五穀米、糙米等都是不錯的選擇，糕餅點心熱量高又容易升高血糖，對慢性病友不太適合。

3.足夠的纖維質很重要，深綠色蔬菜（如菠菜、芥藍菜等）含鈣量很豐富，還有水果類每日2份，都是很好的鈣質來源。

4.乳品類（牛奶、優酪乳、乳酪）一天一杯最好。

5.嘴饞想吃些零食，可考慮小魚乾、堅果、芝麻，選擇原型食物，不要過度添加鹽、糖。

6.鮭魚、鯖魚等深海魚類富含維生素D，菇類、黑木耳等也都是很好的來源，在冬天日曬略不足的情況下，可適量攝取。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法