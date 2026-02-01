自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》羅勒籽、奇亞籽、山粉圓比一比 醫：黑籽3兄弟營養差很大

2026/02/01 21:49

羅勒籽、奇亞籽（見圖）、山粉圓泡水都會膨脹，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，3者沒有誰好誰壞，看身體現在最需要哪一種功能。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕羅勒籽、山粉圓、奇亞籽的外觀看起來都很像，泡水後都會變成滑滑的、一顆一顆的，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，但從營養跟身體反應來看是不一樣的。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，羅勒籽、山粉圓、奇亞籽泡水都會膨脹，但以吸水後體積，羅勒籽勝出。

羅勒籽。（取自「基因醫師張家銘」臉書）

●羅勒籽：吸水後可以膨脹到20-30倍，整顆外面包一圈厚厚的透明膠質，所以才會長得像青蛙蛋那樣，一顆一顆很明顯。

奇亞籽。（資料照）

●奇亞籽：大概是吸水後變成原本體積的8-10倍，外面會形成一層薄薄的膠質，看起來是滑滑的，但顆粒感還在。

山粉圓。（資料照）

●山粉圓：膨脹倍率最小，大概2-3倍，口感最像傳統甜湯裡的配料。

張家銘再從營養成分剖析它們，可以說是各有千秋，想補Omega-3選奇亞籽，想顧腸道選羅勒籽，想便宜日常加纖維選山粉圓，3者沒有誰好誰壞，看身體現在最需要哪一種功能。

●羅勒籽是「腸道派代表」，膨脹倍率最高，吸水後體積變超大，水溶性纖維最多，對排便順不順、腸道蠕動、腸道菌相調整特別有感，礦物質也豐富，口感最像我們小時候喝的青蛙蛋甜湯。

●奇亞籽則是走「全能型選手」路線，Omega-3含量最高，蛋白質、纖維、礦物質都很平均，適合想要同時顧心血管、穩血糖、又有運動需求的人，是功能性最全面的一種。

●山粉圓是3者中較「便宜、方便、增加纖維感」，它膨脹倍率不高，口感最像傳統甜湯，主要特色是Omega-6較多，對一般日常補充纖維、增加飽足感很夠用。

張家銘表示，從分子醫學角度來看，羅勒籽本來就不是要靠「咬碎吸收」，而是靠「吸水後形成的膠狀結構」來當腸道的功能性訊號分子。所以重點不是咬不咬，而是要泡夠久、泡夠水。只要泡到外面透明那層都展開，其實直接吞下去，效果就已經很好了。

