健康網》崔敏煥演唱會突然脫水倒地 醫揭「昏厥」關鍵原因

韓國搖滾夯團FTISLAND鼓手崔敏煥剛重磅回歸，昨天在演出時昏倒，所幸就醫後無大礙。不過，三總建議，還是積極查出病因。（希林國際提供）



〔健康頻道／綜合報導〕韓國搖滾夯團FTISLAND才剛在台北開唱，昨（31）日在韓國高陽進行現場演出，鼓手崔敏煥在演出中昏倒了。三軍總醫院指出，突然昏倒但呼吸心跳都穩定，外觀看起來就像睡著一樣，瞬間睡著，過一會兒就甦醒。

崔敏煥緊急送醫後，經紀公司事後對此回應，崔臨時出現脫水情況，經醫療人員再三確認，健康上並沒有太大問題，只要專心靜養即可。

三總衛教資料指出，突然失去意識的病人分成三種狀況：

●「猝死」：心跳突然停止，全身循環停止，無呼吸、無脈搏。

●「昏厥」：有呼吸心跳，但腦部血流暫時失去灌流，幾秒或幾分鐘後就會甦醒。

●「昏迷」：有呼吸心跳，但大腦醒覺功能因本身或是其他原因受到抑制，呈現持續性的意識喪失。

崔敏煥情況是很常見的狀況是昏厥，因為血壓突然下降，或心跳突然變慢，造成腦部暫時的血流不足，使得大腦暫時失去功能。昏厥就像大腦重開機一樣，幾秒鐘後重開機就甦醒了。

三總表示，昏厥很多時候有著前兆症狀，患者會形容頭暈、冒冷汗、心悸、噁心、臉色發白、視力模糊、眼前突然一片漆黑或一片光明，感覺快要昏倒的樣子，然後醒來後沒什麼不適。統計指出每十年間，每一百個人就有六個人可能發生過昏厥。常見的昏厥原因約25%是神經反射性、8%神經性、18%心因性、10%姿勢改變引起、3%藥物引起，其他還有精神疾患、罕病等原因。

因人的腦部很脆弱，血液供應量要維持固定。若發生任何狀況導致輸送往腦部的血液減少，大腦接收到此現象，便要人平躺，以維持其血液供應量正常，就會造成昏厥，以保護腦部組織。在年輕、身體健康無慢性病的人身上發生的昏厥，約70%是神經反射性昏厥。

至於崔敏煥脫水，根據臺北醫學大學營養學院衛教資料指出，身體本身有能夠調節體內水分的能力，當身體缺水，自然就會感到口渴而當感覺「口渴」時通常已經處於輕微脫水。

崔敏煥還正值年輕，若脫水狀況發生在銀髮族身上，可能會慢性脫水問題，初期症狀包括頭痛、疲倦、嗜睡等等。這些症狀並不明顯，因此很容易被忽略。而身體長期的慢性缺水則會導致便秘、泌尿道感染，腎臟機能以及免疫力等等都會受影響。

