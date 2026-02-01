健康網》染燙髮3大安全金律 醫：7％亞洲人最怕這種染劑 純草本也不ok

又到染、燙髮的旺季，皮膚科醫師盧俊瑋指出，不要忽略皮膚過敏測試，在染燙前48小時，取少量染劑塗抹於耳後或手臂內側；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕又到美髮業旺季，皮膚科醫師盧俊瑋表示，變換髮色與造型是現代人的生活日常，但美麗的背後隱藏著許多化學風險。為了讓大家在追求美麗的同時也能保護健康，仍須提高警覺。

近幾年美髮業的價位三級跳，不少愛美人士為了省錢而忽略健康風險，盧俊瑋指出，染燙過程會強行改變頭髮結構，可能造成頭髮乾燥、脆弱、易斷裂、掉髮量增加、以及頭皮的天然防護屏障受損。

比較令人擔憂的是，燙、染髮藥劑成分不明，或未在安全使用範圍內，比方用藥過量、超時，盧俊瑋表示，最常見的症狀有頭皮紅腫、發癢、灼熱感，嚴重時甚至會起水泡。更令人困擾的是，亞洲人對染劑中的對苯二胺（PPD）過敏，約有7%的人對其反應敏感。

再來，盧俊瑋對很多人誤以為「天然植物性（如Henna）」或「純草本」染劑一定安全，這是一個常見的誤解。他引述韓國與日本的研究顯示，天然染劑同樣可能引起慢性皮膚病變，甚至在某些案例中，其引發皮膚炎的風險並不亞於合成染劑。

他分析，市售標榜天然的產品，為了上色持久，往往仍添加了化學成分，若未經過皮膚測試，風險依舊存在。

因此，盧俊瑋提出安全染、燙髮「金律」：

●做好預防：

1.皮膚過敏測試：染前48小時，取少量染劑塗抹於耳後或手臂內側。

2.檢視頭皮：如果頭皮有傷口、紅腫或發炎，請絕對不要染燙。

3.主動告知：告訴美髮師自己的過敏史，並選擇信譽良好的沙龍、髮廊。

●減少暴露：

1.環境通風：減少吸入化學揮發物質。

2.頭皮隔離：專業操作應盡量避免染劑直接接觸頭皮，或使用頭皮隔離液。

3.計時準確： 不要為了想更「入色」而延長停留時間。

●修復與休息：

1.徹底沖洗：確保化學物質不殘留。

2.加強護理：使用滋潤產品修補受損結構。

3.給予間隔：建議兩次染燙應至少間隔6-8週，讓頭髮與頭皮有休息修復的時間。

