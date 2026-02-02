健康網》蛋價漲、營養不能捨 營養師揭最超值吃法

最近蛋價一直上漲中，營養師林雨薇指出，雞蛋不是豪華的奢侈食材，卻總是默默樸實且營養的基本盤，還是要注意補充營養；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕蛋價最近受到季節性因素及禽流感疫情波動影響，批發價約每斤47元。營養師林雨薇指出，儘管蛋價節節高升，連老闆嘆：「應該還會再漲啦！」蛋架上的蛋量不多，卻不足以讓大家想好再下手。

還記得2023年因禽流感、氣候低溫及飼料成本上漲等多重因素影響，爆發嚴重蛋荒，當時批發價已喊到每斤55元，大家搶蛋不手軟，不因它的體積小、價格波動而棄買。

林雨薇在臉書上發文分享並指出，「雖然它體積小、價格波動，但它的營養價值，超級穩！」小小的一顆含有全部9種必需胺基酸，吸收率高。既然蛋價貴，她剖析雞蛋烹調差異，讓它更加物超所值。

●熟蛋比生蛋更營養又好吸收：生蛋的蛋白質吸收率只有一半左右，剛好熟度的吸收率超過90.9%，而且加熱後還能破壞干擾維生素吸收的卵白素。

●蛋黃不全是壞處，是寶藏：很多人怕膽固醇不吃蛋黃，但你其實錯過了維生素A、D、E、葉黃素、膽鹼等，這些通通都在蛋黃裡！

林雨薇引述研究，她指出，常吃蛋的人，肌肉量比例更高、體脂肪偏低。西班牙年輕成人每週吃≥5顆蛋的人，BMI、腰圍比、體脂率明顯較低，且有瘦體組織更高的趨勢。

她表示，若你是「膽固醇高反應者」（Hyper-responders），約佔人口總數15-25%，也就是吃進膽固醇後，血中總膽固醇或LDL-C明顯上升的人，建議仍應留意攝取總量，並搭配多蔬菜與不飽和脂肪酸來源的食物，以幫助脂質代謝平衡。

