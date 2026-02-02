自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》清粥小菜也中鏢 醫示警：這樣吃恐養出膽結石

2026/02/02 12:11

燒餅、油條是台灣人常選擇的早餐，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，偶爾吃沒事，天天吃，身體會用血脂回報你的。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕別以為早餐清淡就是健康。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，很多人早餐不是亂吃，而是「吃得太乖」，乖到膽囊不敢動、血糖沒節奏、代謝整天卡關。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，經過一整晚8-10小時空腹後，大腦其實在等3個訊號：

●碳水化合物→告訴大腦：今天要開始運轉了。

●蛋白質與脂肪→促進膽囊收縮、穩定血糖。

●足夠的熱量比例→重置代謝節律。

黃軒表示，若早餐缺了其中一個訊號，雖不會馬上感到不舒服，但長期下來會一路卡關。以下是3種看似無害的早餐：

●牛奶＋雞蛋
這個問題不在蛋白質，而在「只有蛋白質」，幾乎沒有碳水化合物，會造成胰島素訊號不足、蛋白質被迫拿去「當燃料」而非修復。

黃軒指出，長期下來，肝腎代謝負擔上升、精神效率下降。建議改成另一種吃法：牛奶＋雞蛋＋全麥麵包／燕麥／地瓜。

●清粥＋醬菜
最容易被誤會的「養生早餐」，真正的問題不是清，而是「太單向」。這樣搭配是高鈉、低蛋白，幾乎沒有脂肪。

黃軒指出，膽囊收縮素（CCK）刺激不足，尤其在一夜濃縮的膽汁，如果早上沒有適度脂肪刺激排出，膽固醇更容易結晶，長期提高膽結石與膽囊息肉風險。建議改成另一種吃法：雜糧粥＋蛋＋少量肉類＋燙青菜。

●燒餅＋油條
熱量高但營養密度低，因為高溫油脂會增加氧化壓力，身體缺乏纖維與優質蛋白，血糖震盪大。

黃軒指出，偶爾吃沒事，天天吃，身體會用血脂回報你的，建議改成另一種吃法：無糖豆漿＋水煮蛋＋蔬菜，其他餐清淡補回來。

