毒素也能用於治療！ 研究：霍亂弧菌毒素可減緩腫瘤生長

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕瑞典1項研究發現，霍亂弧菌（Vibrio cholerae）產生的1種毒素具有意想不到的抗癌功效。該細菌毒素可減緩結直腸腫瘤的生長，而不會對健康組織造成可測量的傷害，此研究發表在《細胞死亡與疾病》期刊。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，大腸直腸癌仍是全球面臨的重大健康挑戰。它是全球第三大常見癌症，也是癌症相關死亡的第二大主要原因。雖手術、放射治療或化學療法等方法可挽救生命，但往往伴隨嚴重的副作用。隨著全球病例數上升，研究人員越發關注能夠更精準地靶向腫瘤並同時保護健康細胞的療法。

瑞典于墨奧（Umea）大學研究團隊找到新療法線索，他們發現霍亂弧菌分泌的細胞毒素MakA具備抗癌功效。在針對小鼠的實驗中，全身性注射純化的MakA顯著抑制小鼠腫瘤的生長。

MakA特殊地積聚在腫瘤組織中，增加了腫瘤細胞的死亡，並抑制它們的增殖能力。同時MakA改變了腫瘤細胞微環境的組成，並增加了固有免疫細胞（尤其是巨噬細胞和嗜中性球）的數量，從而抑制了腫瘤的生長。

研究團隊表示，純化的MakA用於全身給藥時，似乎能選擇性地作用於腫瘤，以某種方式改變免疫活性，這可能有助於長期控制癌症。研究人員強調，MakA不僅能直接殺死癌細胞，還能重塑腫瘤微環境，幫助免疫系統對抗腫瘤，且不損傷健康組織。

研究團隊表示，此研究有助於開發具備前景的新型癌症療法，但目前仍需進行更多研究，以探索MakA在其他模型中的抗癌潛力，並評估其未來臨床應用的適用性。

