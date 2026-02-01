自由電子報
健康 > 護眼顧齒

天冷血管收縮！視力突模糊恐是「眼中風」 三高、近視族群要注意

2026/02/01 13:20

寒流一波波報到，會使血管收縮，要注意眼睛健康；情境照。（圖取自freepik）

寒流一波波報到，會使血管收縮，要注意眼睛健康；情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近期寒流一波波報到，氣溫驟降不僅容易引發心血管疾病，眼睛健康也亮起警訊。眼科醫師提醒，低溫會使血管收縮，若出現「視力突然局部模糊、遮黑、看不清楚」等症狀，可能是俗稱的「眼中風」，屬於急症，切勿拖延，以免錯失黃金治療時間。

遠見眼科醫師張芯瑜指出，天氣寒冷時，血管收縮加劇，特別是血壓、血脂、血糖控制不佳的「三高族群」，以及年長者，發生眼中風或視網膜血管阻塞的風險明顯提高，冬季更是好發期，需格外小心。她也提醒，高度近視族群同樣屬於眼部高危險族群，較容易出現視網膜破洞、剝離等問題，一旦合併其他慢性疾病，更要提高警覺。

除了突發性視力異常，近期門診也出現不少民眾因眼睛乾澀、異物感前來求診。張芯瑜表示，眼睛乾澀不一定只是單純乾眼症，有時與環境過敏原、空氣品質不佳、粉塵或氣候變化有關，尤其冷氣團來襲、沙塵或空污較嚴重時，過敏性結膜炎或乾眼症狀都可能突然加重。

她建議，若民眾已規律進行熱敷、正確使用人工淚液，卻仍未改善，就應盡早就醫檢查。診間可透過顯微鏡檢查眼表狀況，評估是否需要調整用藥，像是人工凝膠或眼藥膏等，這類產品並非一般藥局就能自行對症選用，仍須專業判斷。

針對長輩常滑手機、看股票或短影音的用眼習慣，張芯瑜坦言，長時間使用3C產品已是現代人的「文明病」，不分年齡。她建議遵守「20-20-20法則」，每使用螢幕20分鐘，就看20英尺（約6公尺）遠的地方20秒，讓眼睛適度放鬆。

此外，使用手機或平板時，環境燈光一定要充足，避免「關燈滑手機」。正確做法是讓周圍環境亮、螢幕亮度適度調低，減少眼睛刺激。她也澄清，目前實證醫學尚未證實藍光對眼睛有直接傷害，但長時間盯著高亮度螢幕，仍會造成眼睛與睫狀肌的負擔。

張芯瑜提醒，眼睛不適往往與天氣、環境、生活習慣環環相扣，尤其在寒冷季節，更應留意突發視力變化與持續不適的警訊，及早就醫檢查，才能守住視力、避免遺憾。

