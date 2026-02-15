春節塞車心累、尿急 中醫師教你「3個手部穴位」一路冷靜到家

塞車心煩氣躁時，可按壓位於手腕橫紋正中往上約三指寬的「內關穴」，此穴有助安定心神、緩解胸悶。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年春節假期長達9天，預計國道將湧現大量返鄉及旅遊車潮，面對長途塞車，「路怒症」與疲勞駕駛成為用路人的兩大挑戰，部立台中醫院中醫科醫師鄭惟仁特別傳授「穴位按摩大法」，教導民眾透過按壓手部的內關、神門及合谷穴，舒緩焦慮並提神醒腦，確保行車平安，回家團圓。

遇到塞車火氣大！鄭惟仁指出，長時間困在車陣中進退兩難，極易誘發情緒波動，甚至引發路怒症，他建議，當感到心煩氣躁時，可按壓位於手腕橫紋正中往上約三指寬的「內關穴」，此穴有助安定心神、緩解胸悶；此外，位於小指延伸至手腕橫紋處凹陷處的「神門穴」，也能有效調節神經系統，降低焦慮感。

請繼續往下閱讀...

鄭惟仁提醒，疲勞駕駛別硬撐，若在車陣中感到疲倦，可按壓雙手虎口處的「合谷穴」，能提神醒腦、緩解倦怠的作用，並幫助駕駛維持注意力，提升行車安全。

但是尿意難憋，鄭惟仁說，上國道前應嚴格控制飲水量，並事先規劃好休息站如廁行程，若過度憋尿，不僅造成身體不適，更可能引發泌尿道發炎，不可不慎。

最後是春節連假出遊前，務必確認家中長輩與慢性病患的用藥是否充足，並隨身攜帶退燒藥、外傷急救包，若搭乘大眾運輸工具且有咳嗽症狀，應戴上口罩保護他人，透過中西醫併行的預防措施，安心過春節假期。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法