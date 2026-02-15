自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

春節塞車心累、尿急 中醫師教你「3個手部穴位」一路冷靜到家

2026/02/15 19:27

塞車心煩氣躁時，可按壓位於手腕橫紋正中往上約三指寬的「內關穴」，此穴有助安定心神、緩解胸悶。（記者蔡淑媛攝）

塞車心煩氣躁時，可按壓位於手腕橫紋正中往上約三指寬的「內關穴」，此穴有助安定心神、緩解胸悶。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年春節假期長達9天，預計國道將湧現大量返鄉及旅遊車潮，面對長途塞車，「路怒症」與疲勞駕駛成為用路人的兩大挑戰，部立台中醫院中醫科醫師鄭惟仁特別傳授「穴位按摩大法」，教導民眾透過按壓手部的內關、神門及合谷穴，舒緩焦慮並提神醒腦，確保行車平安，回家團圓。

遇到塞車火氣大！鄭惟仁指出，長時間困在車陣中進退兩難，極易誘發情緒波動，甚至引發路怒症，他建議，當感到心煩氣躁時，可按壓位於手腕橫紋正中往上約三指寬的「內關穴」，此穴有助安定心神、緩解胸悶；此外，位於小指延伸至手腕橫紋處凹陷處的「神門穴」，也能有效調節神經系統，降低焦慮感。

鄭惟仁提醒，疲勞駕駛別硬撐，若在車陣中感到疲倦，可按壓雙手虎口處的「合谷穴」，能提神醒腦、緩解倦怠的作用，並幫助駕駛維持注意力，提升行車安全。

但是尿意難憋，鄭惟仁說，上國道前應嚴格控制飲水量，並事先規劃好休息站如廁行程，若過度憋尿，不僅造成身體不適，更可能引發泌尿道發炎，不可不慎。

最後是春節連假出遊前，務必確認家中長輩與慢性病患的用藥是否充足，並隨身攜帶退燒藥、外傷急救包，若搭乘大眾運輸工具且有咳嗽症狀，應戴上口罩保護他人，透過中西醫併行的預防措施，安心過春節假期。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中