健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

瓜子、牛軋糖暗藏危機 春節控糖3原則一次看

2026/02/17 13:37

林建良醫師提醒，年節常見瓜子、花生、牛軋糖等零食，暗藏血糖失控風險。（記者蔡淑媛攝）

林建良醫師提醒，年節常見瓜子、花生、牛軋糖等零食，暗藏血糖失控風險。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕春節假期，瓜子、花生、牛軋糖等年節零嘴上桌，暗藏血糖失控風險！醫師指出，糖尿病患者在年節因飲食不節制，導致血糖飆高就醫，較平日增加逾2成，提醒民眾牢記「選低GI、控份量、勤監測」三大原則，才能健康過年。

衛福部台中醫院新陳代謝科主治醫師林建良表示，零嘴一口接一口，熱量驚人！花生、瓜子、腰果等屬於油脂類堅果，熱量高、容易過量，若不自覺猛吃，恐造成血脂與血糖劇烈波動；至於牛軋糖、麻荖、水果乾等高糖零食，食用後血糖迅速上升，更是糖友應避免的「紅燈食物」。

糖友年節吃零嘴可掌握「控糖三撇步」，林建良建議：

●「替代選擇法」：零食可改選無調味堅果（每日以1湯匙為限）、無糖豆花或無糖蘇打餅乾；若想吃甜食，可選擇1份低GI水果，如芭樂、大番茄，解饞又較不影響血糖。

●「食物代換原則」：零食攝取的醣類須納入全天總量計算，包裝食品應留意碳水化合物標示，每攝取15公克醣類，就需減少約1/4碗正餐澱粉，以免熱量與血糖雙雙超標。

●「規律監測血糖」：春節期間作息紊亂、晚睡追劇或熬夜打電動，血糖波動風險更高，糖友應按時量測血糖、規律服藥，林建良強調，控制病情沒有假期，若發現餐後血糖偏高，應立即檢視飲食內容，並適度增加活動量。

林建良呼籲，年節期間除嚴格控糖，應補充足夠水分，並把握親友團聚之餘安排簡單運動，如餐後散步20至30分鐘，不僅有助代謝，也能降低體重上升與慢性病惡化風險。

