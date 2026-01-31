健康網》日人來台必吃 「日本歐吉桑」1個月嗑掉15條 營養師示警GI90+

「日本人的歐吉桑」在臉書上分享便利商品超大烤地瓜。營養師楊斯涵解析烹調方式，建議吃冰鎮過，有助於減重與控糖族群。（取自「日本人的歐吉桑」）



〔健康頻道／綜合報導〕在臉書有10萬粉絲的「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」指出，日本旅客喜歡上台灣便利商店的烤地瓜機率就是100%，「我也是不例外的，平均1個月吃15個左右的」。不過，營養師楊斯涵指出，血糖快速上升，不利於減重與控糖族群。

「日本人的歐吉桑」在臉書上指出，超愛吃烤地瓜，他分享在台灣住13年了，第一次看到便利商店有賣那麼大的烤地瓜，「20公分、300公克，只要50元。」他還用尺量了又量，並指出，地瓜包裝有60元的欄位，那應該還有更大的地瓜。

楊斯涵曾在臉書上分享，各種烹調下的地瓜GI值（升醣指數），最好是吃冰地瓜，此類的GI最低，在冰鎮下的抗性澱粉增加；其次是水煮/清蒸最優，GI（41-60）保留抗性澱粉；居末的是烤地瓜，GI（80-90+），澱粉轉化為糖。

若是自行購買地瓜來烹煮，楊斯涵建議，三色地瓜的營養各有千秋：

●黃肉地瓜（如台農57號）：口感綿密，鈣質與維生素B1含量較佳。

●紅肉地瓜（如台農66號）：甜度高，富含β-胡蘿蔔素與維生素A，有助於維持暗處視覺與黏膜健康。

●紫肉地瓜（如台農73號）：纖維感較明顯，富含花青素（強抗氧化劑），有助於抗氧化及促進腸道蠕動。

此外，楊斯涵對於吃地瓜有口訣：

●選蒸煮或冰鎮，避開高溫烤。

●視為主食替換，不過量攝取。

●洗淨連皮食用，纖維更加分。

「日本人的歐吉桑」指出，在日本便利商店的烤地瓜只有冬天才販售，不像台灣一整年都有在賣。還有網友建議「日本人的歐吉桑」去路邊發財車買，比超商更大更實惠。

