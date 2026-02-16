不想再被親戚問到失眠 精神科醫授3招可全身而退

過年面對長輩連珠炮式問候、作息大亂、開工焦慮，精神科醫師分享3招「生存建議」，瓦解連假身心債。（情境照）

〔記者劉婉君／台南報導〕春節連假親戚問候、作息大亂、開工焦慮讓你覺得放假反而更累？奇美醫院精神醫學部主治醫師朱家俊分享3招「生存建議」，瓦解連假身心債。

第1招：針對社交減壓，設置「情緒斷點」，別讓交感神經暴走。

朱家俊表示，長輩連珠炮式的問候，常觸動大腦防禦機制，交感神經會因「戰或逃」反應而亢奮，導致肌肉緊繃、心跳加速。面對隱私話題時，與其尷尬沉默，不如不失禮的「句點式」回應，例如「還在努力中，有好消息一定通知您！」或順勢把球丟回去，「我比較想聽聽看您的退休生活，怎麼安排得這麼豐富？」

當空氣凝結或焦慮上升時，可藉故「去一下廁所」、「去洗把臉」或「下樓倒垃圾」，透過5至10分鐘的物理隔離，設置情緒斷點，洗臉、吹吹風等簡單的感官刺激，也能有效截斷大腦的壓力迴路，讓副交感神經重新接手，找回平靜感。

第2招：「2小時底線」及數位減法，避開社交時差的神經陷阱。

朱家俊說，過年期間打牌、追劇、過度飲食的亢奮，會讓大腦持續分泌多巴胺，形成「假性體力」錯覺，這種透支，常會在連假末期演變成嚴重的疲憊與情緒不穩定。

他建議，即使熬夜，隔天起床時間也不宜變動超過2小時，在起床後立即接觸自然陽光，藉此校正生理時鐘，避免收假後大腦運作效率下降或注意力難以集中。且睡前1小時放下手機，避免藍光抑制褪黑激素。酒精雖能助眠，卻會破壞深層睡眠，讓身體無法得到真正的修復。

第3招：心理收心，給大腦一點「甜頭」，減少開工抗拒。

朱家俊指出，收假前1天，整理一下雜物或準備好隔天上班的背包，具秩序感的動作，能向大腦傳遞訊號「混亂即將結束，秩序正在回來」。開工第1天規劃一些生活的小甜頭，例如到期盼已久的餐廳用餐、買杯平常捨不得喝的咖啡、散步，讓大腦覺得「開工不只是受苦」，而是另一種節奏的開始。

朱家俊表示，新的一年，最好的開運方式，是學會辨識自己的極限，適時將「優先權」還給自己。假期結束後有持續的倦怠感、難以平復的焦慮，或怎麼睡都睡不飽，都是身心發出的求救訊號，如果感到痛苦，甚至難以重回生活軌道，務必尋求專業醫師或心理師協助，及早處理情緒的起伏，避免短暫的壓力累積成心靈風暴。

