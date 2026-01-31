健康網》黃仁勳愛這味又來掃貨 營養師：果乾≠水果 鈉、糖都爆表

AI教父黃仁勳又到愛店掃貨。董氏基金會建議，嘴饞想吃蔬果乾，在挑選時就要注意看食品標示及營養標示，盡量選擇風乾脫水製作、沒有添加物的「原味蔬果乾」，並注意食用量，這樣才能健康吃。（取自譽展蜜餞）

〔健康頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，還是不忘到愛店去買蜜餞，最愛買酸甜的脆梅、茶梅、愛文芒果乾、辣芒果、鳳梨乾及情人果，四平街的蜜餞行還特定設了「AI教父必買區」。不過，董氏基金會呼籲，別以為多吃果乾、蜜餞可以替補新鮮水果，營養其實差很多。

董氏基金會在臉書專頁「董氏基金會食品營養中心」發文分享，市售蔬果乾（脆片）大多是經醃漬、油炸或烘乾而製成。若是使用糖、鹽醃漬的蔬果乾，除了糖、鹽含量高，熱量也比較高；而又香又脆的蔬果脆片多是利用棕櫚油來進行油炸或過油，不但營養素全流失，還大大增加了脂肪的攝取，且棕櫚油所含的飽和脂肪酸較高，容易使血中膽固醇升高、增加心血管疾病的發生。

營養師蘇妍臣曾在臉書專頁「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」發文分享，一定要吃水果乾，可以挑選無調味的各式水果凍乾，像是無調味的草莓凍乾、橘子凍乾等，這些果乾保留了原先水果中的纖維質。

比較令人擔心的是，蘇妍臣指出，蜜餞中可能加入精緻糖、防腐劑、人工色素、甜味劑，尤其是鈉超標，因此，像是烏梅、陳皮梅、仙楂片、鳳梨心片及各式蜜餞、化應子等都有風險。

據了解，黃仁勳每回到了蜜餞愛店，幾乎是以「掃貨」之勢，買上數千元至上萬元。董氏基金會建議，大家跟風之餘，還是盡量吃原味的新鮮蔬果，每天至少3份蔬菜、2份水果，以完整攝取膳食纖維、維生素及礦物質。如果嘴饞想吃蔬果乾，在挑選時就要注意看食品標示及營養標示，盡量選擇風乾脫水製作、沒有添加物的「原味蔬果乾」，並注意食用量，這樣才能健康吃。

