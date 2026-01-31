自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》黃仁勳愛這味又來掃貨 營養師：果乾≠水果 鈉、糖都爆表

2026/01/31 20:13

AI教父黃仁勳又到愛店掃貨。董氏基金會建議，嘴饞想吃蔬果乾，在挑選時就要注意看食品標示及營養標示，盡量選擇風乾脫水製作、沒有添加物的「原味蔬果乾」，並注意食用量，這樣才能健康吃。（取自譽展蜜餞）

AI教父黃仁勳又到愛店掃貨。董氏基金會建議，嘴饞想吃蔬果乾，在挑選時就要注意看食品標示及營養標示，盡量選擇風乾脫水製作、沒有添加物的「原味蔬果乾」，並注意食用量，這樣才能健康吃。（取自譽展蜜餞）

〔健康頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，還是不忘到愛店去買蜜餞，最愛買酸甜的脆梅、茶梅、愛文芒果乾、辣芒果、鳳梨乾及情人果，四平街的蜜餞行還特定設了「AI教父必買區」。不過，董氏基金會呼籲，別以為多吃果乾、蜜餞可以替補新鮮水果，營養其實差很多。

董氏基金會在臉書專頁「董氏基金會食品營養中心」發文分享，市售蔬果乾（脆片）大多是經醃漬、油炸或烘乾而製成。若是使用糖、鹽醃漬的蔬果乾，除了糖、鹽含量高，熱量也比較高；而又香又脆的蔬果脆片多是利用棕櫚油來進行油炸或過油，不但營養素全流失，還大大增加了脂肪的攝取，且棕櫚油所含的飽和脂肪酸較高，容易使血中膽固醇升高、增加心血管疾病的發生。

營養師蘇妍臣曾在臉書專頁「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」發文分享，一定要吃水果乾，可以挑選無調味的各式水果凍乾，像是無調味的草莓凍乾、橘子凍乾等，這些果乾保留了原先水果中的纖維質。

比較令人擔心的是，蘇妍臣指出，蜜餞中可能加入精緻糖、防腐劑、人工色素、甜味劑，尤其是鈉超標，因此，像是烏梅、陳皮梅、仙楂片、鳳梨心片及各式蜜餞、化應子等都有風險。

據了解，黃仁勳每回到了蜜餞愛店，幾乎是以「掃貨」之勢，買上數千元至上萬元。董氏基金會建議，大家跟風之餘，還是盡量吃原味的新鮮蔬果，每天至少3份蔬菜、2份水果，以完整攝取膳食纖維、維生素及礦物質。如果嘴饞想吃蔬果乾，在挑選時就要注意看食品標示及營養標示，盡量選擇風乾脫水製作、沒有添加物的「原味蔬果乾」，並注意食用量，這樣才能健康吃。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中