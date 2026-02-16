迎新年先顧手 春節大掃除常見NG錯誤一次看

奇美醫院醫學美容中心副主任暨皮膚科主治醫師鄭百珊提醒，使用清潔劑時要保持環境通風，依產品指示比例稀釋，並全程配戴防水橡膠手套，避免混合不同成分的清潔劑。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆年前大掃除，使用清潔劑的方式錯誤，易造成皮膚問題，奇美醫院醫學美容中心副主任暨皮膚科主治醫師鄭百珊表示，清潔劑多半含有界面活性劑、強鹼、強酸等成分，一般常見的NG使用行為，包括未戴手套直接接觸清潔劑、多種清潔劑混用又忽略環境通風、過度濃縮使用、長時間接觸。

鄭百珊表示，清潔劑最常造成「刺激性接觸性皮膚炎」，若對清潔劑中的特定成分過敏，也可能造成「過敏性接觸性皮膚炎」，兩者都會導致接觸部位皮膚紅疹、搔癢、乾燥脫皮、細小裂痕，甚至出現水泡、滲液、刺痛與灼熱感。

長期反覆刺激、未做好防護又持續接觸清潔劑，可能造成長期後遺症「慢性手部濕疹」，皮膚增厚、粗糙、脫屑反覆不癒，甚至乾裂、疼痛，影響工作與日常生活。這種狀況最常出現在需常接觸水與清潔劑的美容美髮、醫療、餐飲、清潔工作者。慢性手部濕疹也易影響甲床周圍皮膚，出現甲溝炎、甲周紅腫、甲周感染與指甲變形。

鄭百珊說，未戴手套長時間接觸強鹼、強酸或去油成分，易破壞皮膚完整性，輕則手部濕疹、刺激性皮膚炎，重則造成化學性灼傷。若多種清潔劑混用，例如漂白水加上酸性清潔劑，除大幅增加皮膚刺激性，更可能產生有毒氣體（氯氣），造成皮膚、眼睛與呼吸道刺激。

有些民眾誤以為清潔劑的濃度越高，清潔效果越好，鄭百珊說，事實上反而會提高皮膚刺激與腐蝕風險，使用未稀釋或濃度過高的強酸強鹼清潔劑，更可能直接造成「化學性灼傷」，皮膚可能出現起水泡、疼痛、潰爛等症狀，需立即以大量清水沖洗及就醫治療。

不過也要注意，以熱水稀釋漂白水，會因為高溫造成氣體揮發加速，導致吸入風險大增。

她提醒，使用清潔劑時需保持環境通風，依產品指示比例稀釋，避免自行加量，並全程配戴防水橡膠手套，必要時配戴護目鏡，避免混合不同成分的清潔劑。如果不慎接觸到清潔劑，應立即以清水沖洗接觸部位。

鄭百珊指出，安全使用清潔劑非常重要，有異位性皮膚炎、慢性濕疹、敏感性膚質等皮膚疾病者，更應多加留心。建議使用前先擦護手霜再戴手套，形成雙層防護，減少清潔劑滲透；有傷口或濕疹時，須避免直接接觸。使用後應立即以溫水與溫和清潔產品清洗雙手，並勤擦保濕乳霜。

