健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

雄性禿有救了？權威期刊證實：「這味中藥」能擊退毛囊殺手、促生髮

2026/01/31 16:47

雄性禿是許多男性的夢魘，最新研究證實「何首烏」能抑制關鍵荷爾蒙DHT，為擔心西藥副作用的患者帶來生髮新希望；圖為情境照。（圖取自freepik）

雄性禿是許多男性的夢魘，最新研究證實「何首烏」能抑制關鍵荷爾蒙DHT，為擔心西藥副作用的患者帶來生髮新希望；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕雄性禿是許多現代男性的夢魘，雖然市面上有敏諾西代（Minoxidil，如落健）與非那斯特萊（Finasteride，如柔沛）等藥物，但其潛在副作用如頭皮刺激、性功能障礙等，常讓患者卻步。如今，一項發表於《整體綜合藥學期刊》（Journal of Holistic Integrative Pharmacy）的最新綜述研究帶來了新希望：被中醫使用了千年的「何首烏」，竟被證實具有強大的多重防脫髮機制。

根據《每日科學》（ScienceDaily）報導，這項研究橋接了古代智慧與現代科學。研究發現，何首烏並非傳說，其提取物能像西藥一樣，抑制導致毛囊萎縮的關鍵荷爾蒙：二氫睪固酮（DHT）。

不同於西藥通常只針對單一途徑，何首烏展現了「多管齊下」的全面戰力。研究顯示，它不僅能阻斷DHT這個「毛囊殺手」，還能進一步喚醒沉睡的幹細胞，啟動毛髮再生開關；同時，它還具備改善頭皮微循環的能力，就像幫土壤鬆土灌溉一樣，降低血液黏稠度，確保營養能順利送達髮根，讓頭髮活得更久、長得更壯。

古方逆襲　但亂吃恐傷肝

研究團隊指出，何首烏中的大黃素（emodin）與二苯乙烯苷（TSG）是關鍵活性成分。這解釋了為何從唐代以來的醫書都記載其能「烏鬚髮」。然而，專家也發出嚴厲警告：何首烏若未經正確加工處理或劑量過高，具有潛在的肝毒性。

專家提醒，本研究屬於藥理機制探討，市售何首烏產品品質不一。民眾切勿自行購買未經處理的生何首烏服用或塗抹，以免導致藥物性肝炎。使用任何中草藥治療掉髮前，務必諮詢合格中醫師或皮膚科醫師。

