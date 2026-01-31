健康網》解酒糖恐增額外負擔！醫談「高勝率喝法」

市面時常有解酒糖、解酒藥等產品，真能讓人喝了不會醉，或是解除宿醉感嗎？醫師卓韋儒提出解析。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年尾牙季與春節年夜飯等節慶聚餐，不少人會喝點小酒。然有「解酒糖」或類似產品充斥市面，標榜吃過後免驚喝醉等不適。不少人想問，真的有用嗎？

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，部分標榜「兩顆就不會醉、隔天不宿醉」的產品，沒有可靠證據顯示，任何食品能明顯加速酒精代謝或讓你更快清醒（降BAC）。

請繼續往下閱讀...

「醒酒快不了！」卓韋儒表示，肝臟代謝速度在短時間內大致固定。NIAAA 講得很白：宿醉沒有特效藥，多半只能靠「時間」代謝與修復。薑黃與枳椇子，在研究顯示可能稍微「舒緩不適」，但不會讓你喝不醉。卓韋儒強調：這類產品多半是糖，對「減脂」的人來說更是額外的負擔！

醫師認證高勝率喝法

●1:1 飲水法：一杯酒配一杯水（放慢速度、少失控）。

●絕對不空腹：墊胃能延緩酒精吸收。

●感覺醒不代表真的醒：絕不開車，那是錯覺。

●致命禁忌：宿醉別亂吞含 Acetaminophen（普拿疼類）止痛藥，酒精加上藥物對肝臟風險更高！

針對市面常見解酒藥物等產品，食藥署在粉專「藥博士 正藥說」表示，解酒藥，並非正式的藥品名稱，而是能緩解飲酒後不適症狀產品的統稱。一般人在飲用酒精後會出現的一系列生理和心理的不適，這些症狀通常在攝入酒精後數小時內開始出現，並可能持續數小時或超過24小時。​

宿醉的症狀多達47種，其中以疲勞、頭痛、噁心和注意力受損最為常見。這些不適症狀是因為下列原因：酒精會抑制大腦產生抗利尿激素，導致輕度脫水，並引起口渴、疲勞和頭痛。雖然酒精能讓人入睡較快，但也容易提早醒來，導致疲勞感。酒精也會刺激胃黏膜，增加胃酸分泌，引起噁心和胃部不適。酒精與代謝後產生的乙醛會加強身體的發炎症狀，這也是宿醉不適感的原因之一。最後，剛開始喝酒會感到冷靜、輕鬆，但酒精效應消退後，卻可能產生比飲酒前更不安和焦慮的感覺。這些因素共同構成宿醉症狀的來源。

而市售解酒產品並不真的能分解酒精或其代謝物而是緩解飲酒後的症狀。這些產品大致可以分為：維持肝臟功能維持酒精代謝速率降低酒精造成的氧化壓力與發炎反應營養補充等。也因為其聲稱能夠降低飲酒後不適的特性，因此被稱為解酒藥。

​食藥署提醒，真正能有效降低酒精對身體傷害的方法就是減少酒精的攝取，建議少量飲酒、理性飲酒喔。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法