健康網》上年紀愛吃3水果傷記憶 網紅醫：4水果可吃成「良藥」

上年紀的人吃水果要慎食，巴西預防醫學網紅醫師格拉薩．弗雷塔斯博士建議，多攝取4種水果，可以加強記憶；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕小小健忘、注意力不集中，有時連某些人的名字都突然想不來。巴西預防醫學網紅醫師格拉薩．弗雷塔斯博士（Dra. Graça Freitas）表示，很多人都認為是老化之故，而沒有注意到若過度攝取某些水果，會無聲無息地傷害大腦。

格拉薩．弗雷塔斯在YouTube頻道分析4種會「破壞記憶」的水果，以及4種會「保護腦子更清醒」的水果。她在臨床上，常建議不少年長病人，並強調，老化的大腦，運作方式和30歲是不一樣的，「吃對水果像良藥；吃錯水果可能加速腦部退化」。

請繼續往下閱讀...

她表示，人到60歲以後，抗氧化、細胞修復能力都下降，神經細胞更暴露在傷害之下，也就是身體發炎更多、神經元之間溝通更差，常會出現那種「腦霧現象」。曾有一位68歲病人來求診，他說：「醫師，我不是變笨，我是覺得自己的腦袋在熄火中」。格拉薩．弗雷塔斯建議他，每天吃半杯藍莓，一週5天，經過3週後回診，他回診時說：「醫師，我覺得我的腦袋又能呼吸了」。

格拉薩．弗雷塔斯非常建議，50歲以上的人，可多以「適量」方式攝取以下4種水果：

●藍莓：富含花青素，能抗氧化、減少慢性炎症、強化神經連結，建議每天70-80g，搭配蛋白質或健康脂肪一起吃，並避免加工果汁或加糖飲料。

●蘋果：含果膠、類黃酮如槲皮素（quercetin），能穩定血糖、減少血管受損炎症，她建議整顆連皮食用。

●石榴：富含榴鞣花單寧（punicalagins） 與鞣花酸（elagic acid），有助於血管內皮功能、降低氧化壓力，改善腦血流。

●奇異果：含天然血清素、鉀與鎂，有助入睡與增加睡眠品質，而睡眠本身對認知清除與修復至關重要。

不過，格拉薩．弗雷塔斯指出，也有4種「血糖炸彈」水果，這類水果在60歲以後，一定要慎食，會讓身體發炎、血糖失調，甚至讓認知能力逐步下滑，可怕的是它當下不痛、不癢、不警告，只會慢慢讓腦子不清不楚了，以下4種水果及果汁需慎食：

●太熟香蕉：含大量快速吸收的糖分，易造成血糖尖峰。不要天天吃、不要空腹吃、不要吃到很熟。若仍要攝取，建議選擇綠一點的香蕉。

●葡萄：易過量攝取、糖分高。飯後少量不一定有害，但天天把葡萄當「無害」可能在加速腦退化而不自知。

●芒果：糖分高像是甜點般，做為日常水果非常不宜。不宜天天吃、不要空腹吃、避免一次攝取過量。

●果汁類：去除纖維後成為「液態糖」，導致血糖劇烈上升。因為榨汁會拿掉纖維、把糖濃縮，剩下的是「液態葡萄糖」直接進血。後果是巨大的血糖尖峰、全身發炎、讓大腦壓力很大。很多年長者早上喝果汁以為健康開局，其實是在鋪陳腦疲勞與不專注。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法