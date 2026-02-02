自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡、茶幫助腸道菌相有時機 中醫提醒嚴守原則

2026/02/02 06:24

從醫學文獻來看，咖啡與茶，所含的多酚對肝臟代謝和腸道菌相確實是有益的。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多上班族早上都需要一杯咖啡或茶，來開啟一天的生活。中醫師邵禹豪在臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」分享，從醫學文獻來看，咖啡與茶，所含的多酚對肝臟代謝和腸道菌相確實是有益的。「但在臨床上，我們必須考量『時機點』」。

邵禹豪表示，如果胃正處於悶痛、灼熱的急性發炎期，這時候咖啡因這類的生物鹼，反而會刺激傷口，甚至放鬆食道括約肌造成逆流。所以，現階段的「暫停」是為了讓黏膜修復，等症狀穩定了再慢慢恢復少量飲用，並且嚴守「不空腹」的原則。

在治療方面，除了健保常用的五倍子、海螵蛸來制酸收斂外，針對反覆發作或損傷較深的患者，常會建議搭配川七與白芨。為什麼需要用到這兩味藥材？你可以把它們想像成胃黏膜的「頂級修復敷料」。白芨富含膠質，能覆蓋在潰瘍面上「收斂生肌」；川七則能「化瘀止血」，改善患部的微循環。雖然因為藥材成本高需要自費，但對於縮短黏膜癒合的時間，效果是非常明確的。

至於針灸，則是透過刺激足三里、中脘等穴位來調節腸道功能。很多患者在留針時會聽到肚子咕嚕咕嚕叫，正是胃腸重新啟動運行的及時反應。

邵禹豪提醒，台灣美食誘惑太多，藥物與針灸能幫你修復五分，剩下的五分包含「擇食」與「忌口」，也非常重要。

