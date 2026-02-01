自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》霍諾德邊爬邊啃甜椒 攀岩界「隱藏版運補給」解密

2026/02/01 10:52

美國攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）習慣「邊爬邊補」甜椒。功能醫學營養師呂美寶指出，用吃「紅甜椒」當作攀爬補給或是日常的蔬菜種類，真是一個具有營養價值、又符合身體需求的食物選擇；示意圖。（資料照）

美國攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）習慣「邊爬邊補」甜椒。功能醫學營養師呂美寶指出，用吃「紅甜椒」當作攀爬補給或是日常的蔬菜種類，真是一個具有營養價值、又符合身體需求的食物選擇；示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕美國攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）習慣「邊爬邊補」，最知名的怪癖就是生啃整顆甜椒。功能醫學營養師呂美寶指出，用吃「紅甜椒」當作攀爬補給或是日常的蔬菜種類，真是一個具有營養價值、又符合身體需求的食物選擇。

呂美寶在臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文分享，這名傳奇人物超過10年的標誌性習慣，更在2015年接受《Bon Appetit》採訪時曾直言：「我熱愛紅甜椒，它們如此爽脆又美味。」

呂美寶表示，對於攀岩者而言，甜椒可提供重要的生理支持，這在許多運動科學研究中已有脈絡可循，有3大方向：

●加速結締組織修復：攀岩者的手指腱鞘與韌帶常處於高壓狀態，而維生素C是幫助膠原蛋白合成的必要輔因子，能協助膠原蛋白合成，在運動產生細微損傷時，提供重要的修復營養支持。

●優化滲透壓與水分穩定：甜椒含有約92%的「結構化水分（Structured Water）」。不同於普通飲用水，由於是植物中的水分，鎖在植物細胞基質中，當進入體內後，能更穩定地釋放，並含有豐富的鉀離子，可維持細胞內外滲透壓，預防在高張力攀爬中因電解質失衡引起的抽筋，因此是絕佳的天然「細胞水」補給。

●維持極致功率重量比（Power-to-weight Ratio）」：簡單來說是單位體重產生的肌力力量是否能拉到最大值。由於甜椒（也是植物性飲食的特性）熱量低，對於需將體脂率精準控制在5%~8%的頂尖運動員來說，這是補充微量營養素且不增加體重負擔的首選「乾淨」燃料。

此外，呂美寶指出，甜椒有4大營養素：維生素C、檞皮素、類胡蘿蔔素、維生素B6。基於這些營養，對於需要手指持續力量、心智穩定度要求高的攀岩運動者，具有顯著的潛在助益。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中