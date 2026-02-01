健康網》霍諾德邊爬邊啃甜椒 攀岩界「隱藏版運補給」解密

美國攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）習慣「邊爬邊補」甜椒。功能醫學營養師呂美寶指出，用吃「紅甜椒」當作攀爬補給或是日常的蔬菜種類，真是一個具有營養價值、又符合身體需求的食物選擇；示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕美國攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）習慣「邊爬邊補」，最知名的怪癖就是生啃整顆甜椒。功能醫學營養師呂美寶指出，用吃「紅甜椒」當作攀爬補給或是日常的蔬菜種類，真是一個具有營養價值、又符合身體需求的食物選擇。

呂美寶在臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文分享，這名傳奇人物超過10年的標誌性習慣，更在2015年接受《Bon Appetit》採訪時曾直言：「我熱愛紅甜椒，它們如此爽脆又美味。」

呂美寶表示，對於攀岩者而言，甜椒可提供重要的生理支持，這在許多運動科學研究中已有脈絡可循，有3大方向：

●加速結締組織修復：攀岩者的手指腱鞘與韌帶常處於高壓狀態，而維生素C是幫助膠原蛋白合成的必要輔因子，能協助膠原蛋白合成，在運動產生細微損傷時，提供重要的修復營養支持。

●優化滲透壓與水分穩定：甜椒含有約92%的「結構化水分（Structured Water）」。不同於普通飲用水，由於是植物中的水分，鎖在植物細胞基質中，當進入體內後，能更穩定地釋放，並含有豐富的鉀離子，可維持細胞內外滲透壓，預防在高張力攀爬中因電解質失衡引起的抽筋，因此是絕佳的天然「細胞水」補給。

●維持極致功率重量比（Power-to-weight Ratio）」：簡單來說是單位體重產生的肌力力量是否能拉到最大值。由於甜椒（也是植物性飲食的特性）熱量低，對於需將體脂率精準控制在5%~8%的頂尖運動員來說，這是補充微量營養素且不增加體重負擔的首選「乾淨」燃料。

此外，呂美寶指出，甜椒有4大營養素：維生素C、檞皮素、類胡蘿蔔素、維生素B6。基於這些營養，對於需要手指持續力量、心智穩定度要求高的攀岩運動者，具有顯著的潛在助益。

