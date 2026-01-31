自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男人如何保健？醫解析3營養選手

2026/01/31 21:50

泌尿科醫師胡蔚祥針對常見的3項能幫助男性的營養素進行解析。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

泌尿科醫師胡蔚祥針對常見的3項能幫助男性的營養素進行解析。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年市面上充滿不少針對男性的保健食品，讓男性能幫助思緒清晰、運動表現，提高生活品質或是維護性生活；包含「鋅」這項大家耳熟能詳的營養，該怎麼挑選幫助男人的「選手」格外重要。家健診所泌尿科醫師胡蔚祥在Thread「嘿 Wilson」提出3項常見的營養素：精氨酸、瓜氨酸與鋅，詳細說明機轉與建議使用方式。

一號選手：精氨酸

胡蔚祥表示，海綿體內皮和神經末梢釋放一氧化氮（NO），其中精氨酸是原料。NO 活化鳥苷酸環化酶，增加cGMP。（其中威而鋼犀利士減少cGMP分解。）隨後平滑肌放鬆、海綿體動脈擴張、靜脈回流受限，以期達到充血勃起的目標。胡蔚祥建議若有輕度障礙可嘗試，「建議劑量不一，從一天1500毫克到5000毫克都有。」

二號選手：瓜氨酸

瓜氨酸和精氨酸一樣，作用在一氧化氮系統，但是瓜氨酸能更容易被身體利用。胡蔚祥解析，可以簡單想成「偷渡」：吃下精氨酸後會先經過腸道上皮和肝臟，這兩個地方的精氨酸酶會分解精氨酸變成鳥氨酸和尿素，也就是精氨酸大剌剌的過海關結果被沒收一大半。

反之，瓜氨酸不容易被肝臟代謝，幾乎完整進入體內，一直到腎臟和血管內皮才被分解成精氨酸；也就是說，「瓜氨酸到要交貨的地點才把重要的精氨酸掏出來」。

因此吃瓜氨酸和吃精氨酸相比，體內可用的精氨酸比較多。胡蔚祥補充，精氨酸和瓜氨酸都有他的角色，只是在使用效率上瓜氨酸表現較好而已。

胡蔚祥說明，瓜氨酸常見劑量為：日常與血管保健： 3 g / 天；運動泵感、性功能：6 g / 天。

三號選手：鋅

胡蔚祥說明，鋅是很多種酵素的輔因子。在睪固酮的製程中，鋅是各種合成必須物裡的微量元素，多了沒什麼用，少了又做不出睪固酮。

維持精子和精液品質：鋅可以穩定精子DNA維持染色質的結構，而且精液裡有很多鋅當作抗氧化劑（防腐劑）。

「間接」影響勃起功能：鋅沒有直接作用在一氧化氮系統，只是藉由提升睪固酮和促進內皮細胞健康來間接幫助勃起。

胡蔚祥說明，鋅就是必要，但是如果身體不缺的時候補充反而補心酸的元素。如果你是為了勃起功能而補充鋅，可能會有點小失望。關於劑量，胡蔚祥認為，一天攝取10-15毫克就足夠，建議優先從食物像是牡蠣、紅肉、南瓜子等來攝取。如果要額外補充營養品總共不要超過一天35毫克，飯後服用。

有網友詢問，只吃鋅不夠嗎？對此胡蔚祥回應，營養品各自的作用機轉不一樣，也不是說單吃一種不夠，只是用不同的方式達到想要的目標。但如果真的有明顯身體異常，就別太執著營養品，建議要到醫療院所進一步評估。

